banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95839
ALTIN
189.807
DOLAR
4.5471
STERLİN
6.0976
EURO
5.3604
Akıncı Eskişehir’e gitti
AKINCI ESKİŞEHİR’E GİTTİ
İlkokullarda karneler yarın veriliyor
İLKOKULLARDA KARNELER YARIN VERİLİYOR
Kömürcüler tutuklu yargılanacak
KÖMÜRCÜLER TUTUKLU YARGILANACAK
Bet ofiste telefon çaldı
BET OFİSTE TEKEFON ÇALDI
banner282
Flaş Haber
Baldızına tecavüz etti
Kapat

İsveç'te camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı

İsveç'te geçen yıl 38 cami ve mescide saldırı düzenlendiği bildirildi.  

İsveç'te camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı

İsveç'te geçen yıl 38 cami ve mescide saldırı düzenlendiği bildirildi.  

12 Haziran 2018 Salı 08:41
İsveç'te camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı

İsveç'te geçen yıl 38 cami ve mescide saldırı düzenlendiği bildirildi.  

Uppsala Üniversitesi, hazırladığı raporda 2017'de cami ve mescitlere yapılan saldırıların bir önceki yıla göre 10 kat arttığına dikkati çekti.

Raporda geçen yıl 38 cami ve mescidin saldırıya uğradığı kaydedildi. 

İsveç İnanç Birliği Dairesi Görevlisi Max Stockman, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, cami ve mescitleri hedef alan saldırılardaki artışın İsveç'te din özgürlüğünü ciddi derecede tehdit ettiğini vurguladı.

banner277

İsveç anayasasının temel maddelerinden biri olan din özgürlüğünün önündeki tehditlerin devlet tarafından bertaraf edilmesi gerektiğini söyleyen Stockman, ''Herkes, dinini güvenli bir şekilde yaşamalı. Devletin temel görevi, din özgürlüğünü tehdit oluşturan unsurlarla mücadele etmektir. Kurum olarak Müslümanlara ve Yahudilere yapılan saldırılardan endişe duyuyoruz.'' dedi.

İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgon Johansson da saldırıları ''korkunç'' olarak niteledi. 
Saldırılardaki artışın sadece İsveç'te olmadığını, aşırı milliyetçilikle tüm Avrupa'da görüldüğüne işaret eden Johansson, siyasi partilerin de yabancılar üzerinden siyaset yaptığına, genel olarak göçmenler, özellikle de Müslümanlara karşı çok sert söylemler geliştirdiklerine dikkati çekti.
Camileri korumak için önlemleri arttıracaklarını belirten Johansson, saldırılara karşı polisten özel bir grubu görevlendirdiklerini ve bütün cami ve mescitlerin güvenlik kamerası ile donatılacağını ifade etti.

 

banner288
Son Güncelleme: 12.06.2018 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finlandiya'da iş adamına 63 bin Euro trafik cezası
Finlandiya'da iş adamına 63 bin Euro trafik cezası
Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak
Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak
NATO, Münbiç’teki yol haritasını uygulamaya hazır
NATO, Münbiç’teki yol haritasını uygulamaya hazır
IKEA'dan tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı
IKEA'dan tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı
NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
Trump-Kim zirvesi uzlaşmayla sona erdi
Trump-Kim zirvesi uzlaşmayla sona erdi
Bavulla manken kaçıran adama 16 yıl hapis cezası
Bavulla manken kaçıran adama 16 yıl hapis cezası
Vietnam'da tartışmalı siber güvenlik yasası kabul edildi
Vietnam'da tartışmalı siber güvenlik yasası kabul edildi
Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı
Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı
Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışma
Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışma

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim