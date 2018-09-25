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İsveç'te Azınlık Hükümeti Güvenoyu Alamadı

İsveç'te Azınlık Hükümeti Güvenoyu Alamadı

25 Eylül 2018 Salı 12:47
İsveç'te Azınlık Hükümeti Güvenoyu Alamadı

İsveç'te Başbakan Stefan Löfven liderliğindeki azınlık hükümeti parlamentoda güvenoyu alamadı.

9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerde sağ ve sol blokların toplam oy oranları birbirine yakın olduğu için yeni koalisyon hükümetinin kurulmasının haftalar hatta aylar süreceği öngörülüyor. 

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisinin azınlık hükümeti, parlamentodaki oylamada 142 evet, 204 hayır oyu aldı.

Yeni hükümeti kurmak için görüşmelerin perşembe günü başlaması bekleniyor. Löfven liderliğindeki hükümet, yenisi kurulana kadar görevine devam edecek. 

Seçimde, Sosyal Demokrat Partisi yüzde 28,4 bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi yüzde 4,2 Sol Parti ise yüzde 8 oy elde etmişti.  Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise oyların yüzde 19,8'ini almış, bloktaki Liberal Parti yüzde 5,5, Merkez Partisi yüzde 8,6 ve Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 6,4 oy toplamıştı. Aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranının yüzde 17,6'ya kadar yükselmesi dikkati çekmişti.

Seçim sonuçlarına göre sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış, aşırı sağın ise 62 sandalyesi olmuştu. 

 


Son Güncelleme: 25.09.2018 15:58
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