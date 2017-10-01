İsveç'te Aşırı Sağcılar Gösteri Düzenledi

GÖTEBURG'DAKİ GÖSTERİDE ÇIKAN OLAYLAR SIRASINDA BİR POLİS MEMURU YARALANDI, 50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsveç'in Göteburg kentinde aşırı sağcıların düzenlediği gösteri sırasında çıkan olaylarda bir polis memuru ve çok sayıda kişi yaralandı.

Aşırı sağcı Nordik Direniş Hareketi'nin (NMR) sempatizanı olduğu ifade edilen siyah kıyafetli yaklaşık 600 gösterici, başkent Stockholm'ün 400 kilometre güneybatısındaki Göteburg'da yürüyüş düzenledi.

GÖSTERİCİLER, TAŞ, SOPA VE ŞİŞELERLE SALDIRARAK POLİS BARİKATINI KIRMAYA ÇALIŞTI

Göstericilerden bazılarının kask taktığı, birçoğunun NMR'nin beyaz-yeşil renkte bayrağını taşıdığı görülürken, yürüyüşü protesto eden bir grup, aşırı sağcılara taş, sopa ve şişelerle saldırarak polis barikatını kırmaya çalıştı.

Çıkan olaylarda biri polis memuru çok sayıda kişi yaralandı, 50 kişi gözaltına alındı.

Yahudi karşıtı söyleme sahip NMR sempatizanlarının yürüyüş sırasında bir sinagogun yakınından geçmeyi planladığı, ancak bunun mahkeme kararıyla engellendiği de belirtildi.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven, Tallin'deki AB zirvesi sırasında konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir demokrasi olarak Nazizm'e ve aşırılıkçılığa karşı durmak için daha fazlasını yapmalıyız." ifadesini kullandı.