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İsveç'te 97 araç kundaklandı

İsveç'te 97 araç kundaklandı

14 Ağustos 2018 Salı 07:41
İsveç'te 97 araç kundaklandı

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE GÖTEBORG'DA 80, STOCKHOLM'DE 13, MALMÖ VE HELSİNGBORG'DA 4 ARAÇ KUNDAKLANDI

İsveç'in çeşitli kentlerinde 97 aracın kundaklandığı duyuruldu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Göteborg kentinin Frölunda ve Hjallbo bölgelerinde 80, başkent Stockholm'ün Skarhalmen bölgesinde 7, Uppsala kentinde 6, Malmö ve Helsingborg'da ise 2'şer araç kundaklandı.

SVT'ye konuşan Göteborg Emniyet Müdürlüğü'nden Claes Dahlström, kundaklama olayları nedeniyle çok sayıda polis ve itfaiye aracının sevk edildiğini söyledi.

Araçların yüzü maskeli gençler tarafından kundaklandığını belirten Dahlström, araçların yanlarında taşlar ve patlamaya hazır maytap bulduklarını ifade etti.

Dahlström, olayda kimsenin yaralanmadığını ve saldırganları yakalamak için operasyon başlattıklarını kaydetti.

Başbakan Stefan Löfven, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Araçları yakan gençlere seslenen Löfven, ''Kendi geleceğinizi yaktınız. Ailenizin geleceğini yaktınız, bütün komşuların geleceğini yaktınız. Halkın buna tepki göstermesi lazım ve bu tür olaylara izin vermemesi lazım.'' ifadelerini kullandı.

Löfven, farklı kentlerdeki kundaklama olaylarının organize bir saldırı olabileceğini ve bundan endişe duyduklarını kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 11:16
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