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İsveç Polisi Oyuncak Silahlı Down Sendromlu Genci Öldürdü

İsveç'in başkenti Stockholm'de elinde oyuncak silahla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torel, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

İsveç Polisi Oyuncak Silahlı Down Sendromlu Genci Öldürdü

İsveç'in başkenti Stockholm'de elinde oyuncak silahla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torel, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

03 Ağustos 2018 Cuma 06:30
İsveç Polisi Oyuncak Silahlı Down Sendromlu Genci Öldürdü

 İsveç'in başkenti Stockholm'de elinde oyuncak silahla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torel, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Expressen gazetesinin haberinde, down sendromlu ve otistik Eric Torel'in, elindeki oyuncak silahı nedeniyle İsveç polisi tarafından öldürüldüğü belirtildi.  
Gazeteye açıklama yapan gencin babası Ricart Torel, oğlunun gece yarısı evden kaçtığını ve konuya ilişkin polisten yardım istediklerini söyledi.
Polislerin elinde oyuncak silah bulunan oğluna kurşun yağdırdığını kaydeden baba, ''Elindeki oyuncak için oğluma ateş etmişler. Üç polisin kurşunu oğlumun karnına isabet etmiş.'' ifadesini kullandı.
Anne Katarina Söderberg de oğlunun konuşamadığını, sadece ''Anne'' diyebildiğini aktararak, ''Oğluma hayatında ilk defa oyuncak bir silah hediye edildi. O silah da oğlumun sonu oldu." dedi.
Polislerin oyuncak bir silah için oğlunu karnından vurmak yerine onu durdurmak için ayağına nişan alabileceklerini belirten anne, hayatlarının alt üst olduğunu söyledi.
Özel Savcı Martin Tiden, polisler hakkında görevi kötüye kullanmadan soruşturma başlatıldığını belirterek, polislerin de görev başındaki memurları silahla "tehdit ettiği için" gençten şikayetçi olduğunu aktardı.  
 


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Son Güncelleme: 03.08.2018 09:36
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