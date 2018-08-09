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İsveç Polisi Elinde Oyuncak Silah Bulunan Otistik Gencin Kolunu Kırdı

İsveç Polisi Elinde Oyuncak Silah Bulunan Otistik Gencin Kolunu Kırdı

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:35
İsveç Polisi Elinde Oyuncak Silah Bulunan Otistik Gencin Kolunu Kırdı

İsveç'in Lund kentinde elinde oyuncak silah olan 16 yaşındaki otistik Eric Naslunda'nın kolunun, gözaltına alınırken üç yerden kırıldığı ortaya çıktı. 

Aftonbladet'in haberine göre, geçen hafta Down sendromlu 20 yaşındaki bir genci elindeki oyuncak silah nedeniyle vurarak öldüren İsveç polisinin, haziran ayında da 16 yaşındaki otistik Eric

Naslunda'yı elindeki oyuncak silahı gerçek sanarak gözaltına almaya çalışırken kolunu üç yerinden kırdığı ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan gencin babası Martin Naslunda, polisin, oğlunun kolunu üç yerden kırıldıktan sonra ambulans çağırmaya bile gerek duymadığını belirtti.

Oğlunun evin önünde oyuncak silahla daima oynadığını söyleyen Naslunda, ''Herhalde ihbar üzerine polisler oğlumun etrafını sarmış. Oyuncak silahı gerçek sanarak oğluma saldırmışlar. Oğlumun üzerine çullanarak apar topar gözaltına almışlar. Bu arada oğlumun kolu üç yerden kırılmış, ambulans çağırmak yerine polis aracıyla karakola götürmüşler." ifadelerini kullandı. 

Olaydan yarım saat sonra polisin kendilerine haber verdiğini kaydeden Naslunda, polisin oğlu hakkında "ruhsatsız silah taşımak", "görev başındaki memuru tehdit etmek" gibi suçlamalarla şikayetçi olduğunu belirterek kendilerinin de görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle polisten şikayetçi olduklarını kaydetti. 

Baba Martin Naslunda, her iki soruşturmadan da bir şey çıkmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, geçen hafta polis tarafından vurularak öldürülen 20 yaşındaki Down sendromlu Eric

Torell için tören düzenlendi. Torell'in vurulduğu sokağa çiçekler bırakıldı, yüzlerce motosikletçi sokağa kadar konvoy oluşturdu.

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Son Güncelleme: 09.08.2018 18:32
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