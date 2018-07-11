banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93927
ALTIN
191.316
DOLAR
4.7579
STERLİN
6.2913
EURO
5.5739
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
Bir tecavüz vakası daha
BİR TECAVÜZ VAKASI DAHA
İşcan hırsızlıktan yakalandı
İŞCAN HIRSIZLIKTAN YAKALANDI
25 Yaşındaki Abdülvahap Önar Kaldığı Otelin 4. Katından Düşerek Yaşamını Yitirdi
Kaldığı otelin 4.katından düştü!
banner282
Flaş Haber
Bir tecavüz vakası daha
Kapat

İsveç Kilisesi'nden “Yağmur Duası“ İsteği

Son yılların en kurak yaz mevsimini yaşayan İsveç'te kilise, yağmur yağması için halktan Tanrı'ya dua edilmesini istedi.

İsveç Kilisesi'nden “Yağmur Duası“ İsteği

Son yılların en kurak yaz mevsimini yaşayan İsveç'te kilise, yağmur yağması için halktan Tanrı'ya dua edilmesini istedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
İsveç Kilisesi'nden “Yağmur Duası“ İsteği

Son yılların en kurak yaz mevsimini yaşayan İsveç'te kilise, yağmur yağması için halktan Tanrı'ya dua edilmesini istedi.

İsveç Kilisesinin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanan duyuruda, kuraklıktan dolayı çiftçi ve besicilerin zor durumda olduğu belirtilerek, halktan Tanrı'ya yağmur yağması için dua etmesi istendi.

Yağmur yağmamasından dolayı birçok çiftçinin endişe duyduğuna işaret edilen duyuruda, kuraklığın son bulması için en güzel fikrin Tanrı'ya dua edilmesi olduğu ifade edildi. 

AB'DEN YARDIM TALEBİ

İsveç hükümetinin, kuraklığa karşı kriz masası kurduğu bildirildi.

Başbakanlık binasında konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Tarım Bakanı Sven-Erik Bucht da son aylarda yağmur yağmaması ve havanın aşırı sıcak gitmesi sebebiyle arpa ve buğday üreticisinin de içinde bulunduğu çiftçilerin büyük sıkıntıda olduğunu belirtti.

Besicilerin de kışın hayvanlarına yem bulma telaşıyla hayvanlarını erken kestiğine değinen Bucht, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan İsveçli çiftçi ve besicilerin ekonomik zararını karşılaması için istekte bulunduklarını söyledi.

Kuraklığın bir süre daha devam etmesi durumunda pek çok çiftçinin işinden olacağını vurgulayan Bucht, AB Komisyonu'nun bir an önce İsveçli çiftçilere yardım etmesi gerektiğininin altını çizdi. 

SON 66 YILIN EN SICAK BAHAR VE YAZI

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülke son 66 yılın en sıcak bahar ve yazını geçiriyor.

Aşrı sıcakları nedeniyle birçok bölgede orman yangını çıkarken, Vestermanland bölgesinde 2,5 hektarlık bir alan yandı. Ayrıca, Nisan ve Mayıs aylarında yeterli yağış alamayan arazilerde hububatın yüzde 60'ının biçilmeyecek durumda olduğu bildirildi. Barajlarda suyun azalması nedeniyle de elektrik fiyatlarına geçici olarak yüzde 50 zam yapıldığı duyuruldu.

 


banner288
Son Güncelleme: 11.07.2018 14:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da Kömür Ocağında Göçük
İran'da Kömür Ocağında Göçük
Hindistan'da Toprak Kayması: 9 Ölü
Hindistan'da Toprak Kayması: 9 Ölü
Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocukların Sağlık Durumu İyi!
Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocukların Sağlık Durumu İyi!
NSU davasında karar açıklandı
NSU davasında karar açıklandı
Korku filmini aratmıyor… Bu kare göründüğü gibi değil!
Korku filmini aratmıyor… Bu kare göründüğü gibi değil!
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'e asker gönderdi
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'e asker gönderdi
Pakistan'da mitinge canlı bombalı saldırı: 12 ölü
Pakistan'da mitinge canlı bombalı saldırı: 12 ölü
Nijerya'da şiddetli fırtına nedeniyle tekne battı
Nijerya'da şiddetli fırtına nedeniyle tekne battı
İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü
İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü
BM'den İsrail'e “Gazze'ye ticaret yasağını kaldır“ çağrısı
BM'den İsrail'e “Gazze'ye ticaret yasağını kaldır“ çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim