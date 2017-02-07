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07 Şubat 2017 Salı 15:33

İsveç'e Geçtiğimiz Yıl 29 Bin Sığınmacı Geldi

İsveç'e Geçtiğimiz Yıl 29 Bin Sığınmacı Geldi
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RAKAM, ÖNCEKİ YILLARA KIYASLA DÜŞTÜ

İsveç Göçmenler Ofisi, geçen yıl İsveç topraklarına 29 bin sığınmacının ulaştığını bildirdi.

Göçmenler Ofisinden yapılan açıklamada, geçen yıl İsveç'e 29 bin sığınmacının geldiği aktarılırken, bu rakamın önceki yıllara kıyasla düştüğü kaydedildi.

İsveç'e gelen sığınmacı sayısındaki düşüşe Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki sığınmacı geri kabul anlaşmasının devam etmesi gösterilirken, 2017 yılında ise ülkeye 34 bin 700 sığınmacının gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Danimarka ve İsveç arasındaki sınır kontrollerinin de üç ay daha uzatıldığı belirtildi.

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