İşte Yeryüzünün En Güzel Kadını!



20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jamie Herrell, yeryüzünün en güzel kadını seçildi.İşte yeryüzünün en güzel kadını!









Filipinler'in Luson Adası'ndaki Quezon City kentinde düzenlenen Miss Earth (Yeryüzü) Güzellik Yarışması'nda kraliçelik tacı bu sene 20 yaşındaki Filipinli üniversite öğrencisi, hayvan hakları aktivisti ve lisanslı bir dansçı olan Jamie Herrell'in oldu







Herrell tacını, Quezon City tiyatro binasında düzenlenen törenle, geçen yılın birincisi Venezüellalı Alyz Henrich'in elinden aldı.







