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İşte ölümle pençeleşen Aref'in ilk görüntüleri!

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'nin (29) hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.

İşte ölümle pençeleşen Aref'in ilk görüntüleri!

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'nin (29) hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:20
İşte ölümle pençeleşen Aref'in ilk görüntüleri!

 Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'nin (29) sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Aref'in hastanedeki ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Ghafouri'nin sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiğini belirten Dr. Hülür, yılanın ısırdığı sağ kolundaki şişliğin de inmeye başladığını söyledi. Ghafouri'nin sağlık değerlerinde anormallik görülmediğini, tedaviyle ilgili her türlü girişimin yapıldığını kaydeden Dr. Hülür; ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini, sokulan bölgede 'lokal zehirlenme' olduğunu ve bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini dile getirdi. Panzehrin bulunup, Türkiye'ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerin sürdüğünü kaydeden Dr. Hülür, yardımcılarından birinin de hastanede gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Dr. Ünal Hülür, Aref Ghafouri'nin sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklanın gün içinde yapılacağını bildirdi.

DHA EKİBİ GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı muhabirleri, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi AntalyaEğitim ve Araştırma Hastanesi'nin erişkin yoğun bakım ünitesinin 3 No'lu odasında görüntüledi. Stabil ortamda, 2 yastığın üzerine koyduğu sağ elini kıpırdatmayan Ghafouri'ye organ yetersizliğinin meydana gelmemesi için serumla çeşitli ilaçlar veriliyor. Bilinci açık olan Ghafouri, uyumadığı zamanlarda cep telefonundan panzehrin bulunması için yapılan girişimler hakkında bilgi alıyor.

KOBRANIN ÖZELLİKLERİ

Asya'ya özgü hayvan olarak bilinse de kobraların ana vatanı Hint ormanlarıdır. Bunun yanında Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Çin, Butan, Bangladeş, Singapur, Tayland ve Filipinler'de de sık görülür. Kobranın alt çenesi çok esnektir. Bu sayede kalıplı avları rahatlıkla yutabilir. Gün ışığını çok seven kobralar, yapı olarak utangaç hayvanlardır. Tahrik edilmedikçe, üzerlerine gidilmedikçe saldırmazlar. Kobraların zehri, esas olarak nörotoksinlerden oluşur. Yılanın ısırması kişide şiddetli ağrı, bulanık görme, uyuşukluk ve baş dönmesine neden olurken, daha sonra felce de yol açabilir. Isırılan kişiye müdahale edilmemesi halinde solunum yetmezliği meydana gelebilir. Bu durum, kişinin ölümüne neden olabilir. Boyları 5 ile 6 metre arasında değişen kobralar, 4 ya da 5 kilodur. Türkiye'de ise 'kobra' cinsi yılan yaşamıyor. Türkiye'deki yılanların türü engerek olduğu için sağlık merkezlerinde de bu yılan ısırmasına karşı serum bulunuyor. 'Kobra' cinsi yılanının serumu ise Mısır veFransa'dan temin edilebiliyor.

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