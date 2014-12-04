İşte IŞİD'in Yeni Ölüm Makinesi: 3 Metrelik Sniper

IŞİD terör örgütünün Kobani'deki saldırıları devam ederken, örgütün adeta kan gölüne dönen kentten yayınladığı son fotoğraf dehşete düşürecek cinsten. Fotoğrafta IŞİD militanı kentteki metruk binalardan birinde devasa boyutlarda keskin nişancı tüfeğiyle poz vermiş. Dünyadaki önemli basın kuruluşları tarafından 'IŞİD'in yeni ölüm makinesi' olarak adlandırılan devasa tüfeğin yaklaşık 3 metre boyunda olduğu ve 23 kalibrelik mermiler atabildiği düşünülüyor.



Silah uzmanları, 'silahın etkin kullanımı hakkında sadece fotoğraftan yansıyan bilgiler üzerinden yorum yapılamayacağını savunsa da bu çapta mermilerin hafif silahlı araçları vurmakta kullanılabileceği' yorumunda bulundu.

