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İşte IŞİD'in Yeni Ölüm Makinesi: 3 Metrelik Sniper

IŞİD Kobani'den dehşete düşürecek bir fotoğraf daha yayınladı. Fotoğrafta bir militan yaklaşık 3 metrelik keskin nişancı tüfeğini kullanırken görülüyor.

İşte IŞİD'in Yeni Ölüm Makinesi: 3 Metrelik Sniper

IŞİD Kobani'den dehşete düşürecek bir fotoğraf daha yayınladı. Fotoğrafta bir militan yaklaşık 3 metrelik keskin nişancı tüfeğini kullanırken görülüyor.

04 Aralık 2014 Perşembe 11:34
İşte IŞİD'in Yeni Ölüm Makinesi: 3 Metrelik Sniper
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  IŞİD terör örgütünün Kobani'deki saldırıları devam ederken, örgütün adeta kan gölüne dönen kentten yayınladığı son fotoğraf dehşete düşürecek cinsten. Fotoğrafta IŞİD militanı kentteki metruk binalardan birinde devasa boyutlarda keskin nişancı tüfeğiyle poz vermiş. Dünyadaki önemli basın kuruluşları tarafından 'IŞİD'in yeni ölüm makinesi' olarak adlandırılan devasa tüfeğin yaklaşık 3 metre boyunda olduğu ve 23 kalibrelik mermiler atabildiği düşünülüyor.

  Silah uzmanları, 'silahın etkin kullanımı hakkında sadece fotoğraftan yansıyan bilgiler üzerinden yorum yapılamayacağını savunsa da bu çapta mermilerin hafif silahlı araçları vurmakta kullanılabileceği' yorumunda bulundu.
 

Son Güncelleme: 04.12.2014 11:38
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Kıbrıs Manşetİşte IŞİDin Yeni ölüm Makinesi: 3 Metrelik Sniper
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