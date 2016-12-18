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18 Aralık 2016 Pazar 06:22

İşte FETÖ'nün Parayı Kaçırmak İstediği Ülke!

İşte FETÖ'nün Parayı Kaçırmak İstediği Ülke!
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İşte FETÖ'nün Parayı Kaçırmak İstediği Ülke!
Maddi olarak köşeye sıkışan FETÖ’nün himmetlerle elde ettiği serveti Güney Afrika'ya ‘transfer’ etmek için iş adamlarının kapısını çaldığı ortaya çıktı.


FETÖ’nün mali kaynakları ile savaş tüm hızıyla sürüyor. FETÖ ile bağlantılı bugüne kadar yaklaşık 4 bin 50 kurum kapatılırken, bunlara ait 3 bin 500 bina, 7,5 milyon metrekare arazi de devlet adına tescil edildi. FETÖ’nün Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 15 milyar liralık bir mal varlığı olduğu tahmin ediliyor. İşte FETÖ’cü hainler şimdi de bu servetten kurtarabildiklerini yurtdışına kaçırmanın derdinde.

İŞ DÜNYASINDAN KİRLİ PARAYA RET
Kanlı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra para transfer etmekte zorlanan FETÖ’cüler iş adamları için ‘transferi yap, komisyonu kap’ kampanyasını başlattı. FETÖ’cüler iş adamlarına paralarını transfer etmelerine karşılık yüzde 1,5 komisyon vereceklerini söyledi. Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki yerel kaynaklar FETÖ’cülerin teklif götürdüğü özellikle Güney Afrika ile iş yapan Türk işadamlarının 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında FETÖ’cülerin hainlikleri üzerine ‘kirli parayı’ reddettiklerini belirtiyor.

25 MİLYON KOMİSYON TEKLİFİ
Öte yandan İstanbul Kıraç'ta FETÖ'cülerin bir iş adamına 700 milyon dolar karşılığında 25 milyon dolarlık komisyon teklif ettikleri de öğrenildi. FETÖ'cülerin özellikle hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış işadamlarının peşinde olduğu belirtiliyor. FETÖ’cüler, bu paraları transfer eden işadamlarının deşifre olması üzerine kendilerinden olmayan iş adamlarına para transferi karşılığında komisyon teklifinde bulundukları ortaya çıktı.


 
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