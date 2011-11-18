İşte Facebook'ta Sinir Eden 5 Şey!

Bir çoğumuz Facebook'a üyeyiz ve bazılarımız zamanının önemli bir kısmını sosyal ağ sitesinde çeşitli etkinliklerde bulunarak geçiriyor.

Ancak Facebook'da tecrübe ettiğimiz bazı şeyler canımızı sıkıyor ve bize "neden bir beğenmedim düğmesi yok" dedirtebiliyor.

İşte sizlerle paylaşmak istediğimiz, Facebook'da yapılmasından hoşlanmadığımız 5 şey:

Direkt olmayan durum mesajları: "Ondan çok nefret ediyorum." "En iyi arkadaşımın beni hiç desteklememesi harika." gibi tek bir kişiye veya küçük bir gruba yöneltilen mesajlar gerçekten can sıkıcı olabiliyor.

MySpace'i andıran davranışlar ve oyunlar: "Bunu paylaşın veya 12 çocuk kanserden ölecek" gibi saçma zincir mesajları, ilgisiz fotoğraflarda etiket oyunları, canımızı sıkan diğer davranışlardan.

Duvara spam gönderen uygulamalar: Bu tür uygulamaların bazıları arkadaşlarınızın duvarına da yazıyor.

Depresyon aracı: Facebook'u sadece sıkıntıları ve depresif duyguları dışarı atmak için kullanıyorsanız, bizce bu davranışını biraz değiştirmelisiniz.

Facebook'u Twitter haline getirmek: Her 30 dakikada bir yeni durum mesajı gönderen bir arkadaşınız mı var? Ona Twitter'ı anlatın, belki de hiç duymamıştır.