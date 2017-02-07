İşte Çin Nüfusu



Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfusun 2020'ye kadar 1,42 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin Sağlık ve Aile Planlama Komitesi, ülke nüfusunun 2020 yılına kadar 1,42 milyarı bulacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Bu dönemde yeni doğanlarda cinsiyet dağılımının 112 erkeğe karşın 100 kız olacağı tahmini yapılıyor. Bu oran, 2011-2015 yıllarında 113,52-100 olarak hesaplanmıştı.

Doğumdan sonra işine dönen kadınlara daha fazla destek verilmesi uyarısında bulunan Sağlık ve Aile Planlama Komitesi, işverenlere, çalışanların aileleriyle işleri arasındaki dengeyi sağlamasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Çin, önceki yıl yapılan son sayıma göre 1,37 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda.

Pekin yönetimi, geçen sene yaşlanan nüfus ve iş gücü oranındaki azalma gibi ekonomik kalkınmayı tehdit eden faktörleri göz önünde bulundurarak uzun süredir tartışılan "tek çocuk politikasını" kaldırmıştı.

Tüm çiftlere koşulsuz iki çocuk yapma hakkının tanınmasıyla ülkedeki doğum oranı 2016'da yüzde 7,9 artmıştı.