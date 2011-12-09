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İşte ABD Casus Uçağı

İran yayınlanan görüntülerin ardından casus uçağıyla ilgili, ABD yönetiminden açıklama istedi.

İşte ABD Casus Uçağı

İran yayınlanan görüntülerin ardından casus uçağıyla ilgili, ABD yönetiminden açıklama istedi.

09 Aralık 2011 Cuma 09:05
İşte ABD Casus Uçağı
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İran hava sahasına girdiği gerekçesiyle düşürdüğü ABD'ye ait casus uçağının görüntülerini yayınladı. Devlet televizyonu, geçtiğimiz günlerde ülkenin doğusunda düşürülen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerle birlikte verilen haberde uçağın, elektronik muharebe sistemleriyle indirildiği için fazla zarar görmediği belirtildi. Uçağın, son derece üstün teknoloji ürünü olduğu, casusluk faaliyetleri için donatıldığı ve radara yakalanmayan türden olduğu kaydedildi.

İran bayrağı önünde sergilenen uçağın fizik teknik bilgilerine de yer verildi. Görüntülerde, uçağın ana gövdesinin sağlam olduğu görülüyor.

Uçağın İran ordusu ve Devrim Muhafızlarının işbirliği ile ABD kontrolünden çıkarılarak ele geçirildiği bildirildi.

İran haber ajansları ve televizyonları 4 Aralık'taki haberlerinde uçağın düşürüldüğünü duyurmuşlardı.

ELEKTRONİK HARP YÖNTEMİYLE İNDİRİLDİ

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD casus uçağıyla ilgili olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı. İran'ın acil olarak ABD'den açıklama istediği ve bu eylemin telafisi yönünde adımlar beklediği belirtildi.

ABD'nin İran aleyhindeki tahrik edici ve gizli eylemlerinin arttığına değinilen açıklamada, Washington yönetiminin, bu tür eylemlerle uluslararası yasaları çiğnediği ifade edildi.

Açıklamada, bölge ve dünya barışının aleyhinde olan bu eylemin tüm sonuçlarının ABD'nin sorumluluğunda olduğu kaydedildi.

Benzer eylemlerin tekrarı konusunda ABD'nin uyarıldığı belirtilen açıklamada, uygun cevap hakkının da saklı tutulduğu vurgulandı.

ABD ile İran arasında 30 yılı aşkın bir süredir doğrudan diplomatik ilişki bulunmuyor. İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD'nin İran'daki çıkarlarını gözetiyor.

İran devlet televizyonu, bir süre önce ülkenin doğusunda elektronik harp sistemleriyle indirilen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağının görüntülerini yayınlamıştı.

Son Güncelleme: 09.12.2011 09:05
Anahtar Kelimeler:
ABDHavaIranUçakInsansızAracıCasus
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