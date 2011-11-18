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İstasyon İzinleri Yasalarla Düzenlensin

Benzinciler Birliği, her bin 700 kişiye bir benzin istasyonunun düştüğü söyledi

İstasyon İzinleri Yasalarla Düzenlensin

Benzinciler Birliği, her bin 700 kişiye bir benzin istasyonunun düştüğü söyledi

18 Kasım 2011 Cuma 15:33
İstasyon İzinleri Yasalarla Düzenlensin
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Benzinciler Birliği, her bin 700 kişiye bir benzin istasyonunun düştüğü KKTC’de benzin istasyonu izinlerinin kanun ve yasalarla düzenlenmesini istedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan birlik, Kuzey Kıbrıs’ta KPET ve ALPET bayileri olarak toplam 145 adet benzin istasyonunun faal olarak hizmet verdiğine işaret ederek, bu konudaki dünya rekorunun KKTC’de olduğunu belirtti.

KKTC akaryakıt tüketiminin 10 katı akaryakıtın tüketildiği Güney Kıbrıs’ta toplam 180 adet benzin istasyonu hizmet verirken, 12 bin istasyonun hizmet verdiği Türkiye'de ise 7 bin kişiye bir benzin istasyonu düştüğü kaydedildi.

KKTC akaryakıt sektörüyle ilgilenenlerin ve yetkililerin, ülkedeki istasyon sayısının fazlalığını çok iyi değerlendirmesini isteyen birlik, “Milli varlığımızın atıl yatırımlara gitmemesi için gerekli tedbirler alınmalı. Mevcut yasa ve tüzüklere uyarak yeni benzin istasyonu izni vermemeleri gerekir” dedi.

Yeni benzin istasyonu izinlerine, yeni yerleşim birimleri haricinde, şiddetle karşı olduğunu kaydeden birliğin açıklaması şöyle devam etti:

“Benzin istasyonlarının ve dağıtım tesislerinin standartlarının yükseltilmesi, ithal edilen yakıtlar ve kalitelerinin artırılması, akaryakıt pazarının denetlenmesi, çevreci yakıt ve koşulların sağlanması, tanker ve tanker taşımacılığı standartlarının yükseltilmesi, konularında yetkililer ile işbirliği yapmayı arzu ediyoruz ve göreve çağırıyoruz”.

Son Güncelleme: 18.11.2011 15:33
Anahtar Kelimeler:
KktcYasaBenzinciler
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