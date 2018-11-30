İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin Tarihi Adımı Ukrayna\'da Sevinç Yarattı



Kiev, 30 Kasım 18 : Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko, Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukraynalı Ortodoksların, Rusya\'dan ayrılarak bağımsız bir kilise kurmasına ilişkin verdiği onayı yazılı olarak resmiyete dökmesinden büyük memnunluk duyduklarını açıkladı.



Euronews’un haberine göre, Proşenko, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kutsal Ekümenik Patrikhanesi’nde bugün, bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesinin kurulması için tarihi adım atılmış oldu. Ekümenik Patrik Barthelomes, Ukraynalı din adamlarının, bağımsız kilisenin başına kimin seçeceğine ne zaman karar vereceklerini açıklayacak.” dedi.



Moskova’nın Ukraynalı Ortodoksların, Rusya\'dan ayrılarak bağımsız bir kilise kurmasını engellemeye çalıştığını kaydeden Proşenko, “Tanrı bizimleydi. Çünkü biz bağımsızlığımız için haklı bir mücadele yürütüyorduk.” ifadesini kullandı.



Fener Rum Patrikhanesi, yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığıyla ilgili dini sözleşmedeki değişikliğin kaleme alındığını duyurmuştu.



İstanbul\'daki Fener Rum Patrikhanesi\'nin, Ukraynalı Ortodoksların Rusya\'dan ayrılarak bağımsız bir kilise kurmasına izin çıkması Rusya\'nın tepkisini toplamıştı.



Karardan sonra bir açıklama yapan Rus Ortodoks Kilisesi sözcüsü Alexander Volkov, "İstanbul kırmızı çizgiyi aştı" yorumunu yapmıştı.



UKRAYNA\'NIN BAĞIMSIZ KİLİSE TALEBİ NASIL GELİŞTİ?



Rusya\'nın Kırım\'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna ile arasındaki gerginlikler dini boyut da kazanmıştı. Kiev, ülke içerisindeki kiliselerde Moskova\'nın büyük bir etkisi olduğunu savunuyor.



Bunun üzerine, nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan 45 milyonluk Ukrayna\'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul\'daki Fener Rum Patrikhanesi\'ne iletmiş, İstanbul\'daki patrikhane de süreci resmen ele alma kararı vermişti.



Moskova Patrikhanesi ise Kiev Kilisesi\'nin bağımsızlık talebi konusunda Fener Rum Patrikhanesi\'nin Kiev\'e iki temsilci göndermesi üzerine sert bir açıklama yaparak İstanbul\'daki kilise ile ilişkilerini dondurmuştu.



Rus Ortodoks Kilisesi ayrıca resmi bir açıklama yaparak, Patrik Kirill’in, yerel Ortodoks kiliselerine Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlık talebiyle ilgili görüşmeler başlatmak için mektup yazdığını açıklamıştı.



İstanbul Fener Rum Patrikhanesi ise bu konuda Rusya\'dan gelen baskılara direneceğini açıklamıştı.



(RU/HA)

