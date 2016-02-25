İstanbul-Roma Uçağı Saraybosna'ya Zorunlu İniş Yaptı

BAZI YOLCULAR UÇAKTA OLAY ÇIKARDI

İstanbul-Roma seferini yapan uçak, bazı yolcuların çıkardığı olay sonucu Saraybosna'ya zorunlu iniş yaptı, uçaktaki 5 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bosna Hersek Sınır Polisi Sözcüsü Sanela Dujkovic, Pegasus Havayolları'na ait İstanbul-Roma seferini yapan uçaktaki 5 Türk vatandaşının gözaltına alındığını ve halen Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda gözetim altında tutulduklarını söyledi.

Gözaltına alınan ve alkollü oldukları gözlenen yolcuların kabin personeline sözlü tacizde bulunduğunu, ayrıca aldıkları alkollü içeceklerin ücretini ödemeyi reddederek olay çıkardığını aktaran Dujkovic, bu kişilerin ilk uçakla Türkiye'ye iade edileceğini sözlerine ekledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Lazio'ya konuk olacak Galatasaray'ın taraftarlarının da söz konusu uçakta bulunduğu öğrenildi.



