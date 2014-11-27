Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İstanbul - Londra Uçağında 2 Gözaltı

İngiliz polisi, İstanbul-Londra seferini yapan uçaktan inen 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul - Londra Uçağında 2 Gözaltı

İngiliz polisi, İstanbul-Londra seferini yapan uçaktan inen 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

27 Kasım 2014 Perşembe 12:52
İstanbul - Londra Uçağında 2 Gözaltı
banner238

İstanbul - Londra Uçağında 2 Gözaltı
İngiliz polisi, İstanbul-Londra seferini yapan uçaktan inen 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

LONDRA - İngiltere'de Suriye bağlantılı terör suçundan dolayı 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Batı Midlands polisinden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.30'da İstanbul-Londra seferini yapan uçaktan inen evli çiftin, ülkenin en büyük havaalanı Heathrow'da gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların, alınan istihbarat üzerine daha önceden planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 20 yaşında bir erkek ile 19 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi.

Haberin devamı ↓
reklam
İngiliz hükümeti, 500'den fazla İngiliz vatandaşının Suriye'ye ve Irak'a savaşmak için gitmiş olabileceğini tahmin ediyor. İngiltere'de polis bu yıl, çoğu Suriye ile bağlantılı 200'den fazla kişiyi terör şüphesiyle gözaltına aldı.

Ülkede terörle mücadele kapsamında, havayollarından yolcu listelerini paylaşmaları isteniyor. 

Son Güncelleme: 27.11.2014 12:53
Anahtar Kelimeler:
İstanbul - Londra Uçağında 2 Gözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim