İstanbul - Londra Uçağında 2 Gözaltı

İngiliz polisi, İstanbul-Londra seferini yapan uçaktan inen 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



LONDRA - İngiltere'de Suriye bağlantılı terör suçundan dolayı 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Batı Midlands polisinden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.30'da İstanbul-Londra seferini yapan uçaktan inen evli çiftin, ülkenin en büyük havaalanı Heathrow'da gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların, alınan istihbarat üzerine daha önceden planlandığı kaydedildi.



Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 20 yaşında bir erkek ile 19 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi.



Haberin devamı ↓

reklam

İngiliz hükümeti, 500'den fazla İngiliz vatandaşının Suriye'ye ve Irak'a savaşmak için gitmiş olabileceğini tahmin ediyor. İngiltere'de polis bu yıl, çoğu Suriye ile bağlantılı 200'den fazla kişiyi terör şüphesiyle gözaltına aldı.



Ülkede terörle mücadele kapsamında, havayollarından yolcu listelerini paylaşmaları isteniyor.