İstanbul cinayetlerine

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rus istihbarat servisi FSB'nin ajanlarına, devletin düşmanı olarak görülen kişilerin dünyanın her neresindeyseler tasfiyesi için talimat verildiğini öne sürüyor.

Gazete eline geçen 2003 tarihli bir belgede bu amaçla özel timler kurulması için hazırlıklar yapılmasının öngörüldüğünü belirtiyor; dönemin lideri Vladimir Putin'in 2006'da FSB'ye "terörist" olarak görülen kişileri yurtdışında öldürme yetkisi verdiğini kaydediyor.

Eski ajan ve rejim muhalifi Aleksandr Litvinenko'nun 2007'de Londra'da öldürüldüğünü hatırlatan Daily Telegraph şöyle devam ediyor: "Ruslar Çeçenlere karşı Dubai, Katar ve Viyana'da tartışma yaratan suikastler düzenledi. Bunların sonuncusu geçen hafta İstanbul'daydı ve bir Çeçen liderle iki koruması vuruldu."

Bu haberde olası hedefler arasında görülen işadamı Boris Berezovksi, bugün Rusya'nın bir diğer ünlü işadamı ile kozlarını İngiliz Yüksek Mahkemesi'nde paylaşacak. Times satırlarında şu ifadeler ver alıyor: "65 yaşındaki Berezovski bir zamanlar arkadaşı olan ve himaye ettiği Abromoviç'i, kendisinin Kremlin yönetimiyle arası açılınca elindeki hisseleri sindirme ve yıldırma yoluyla ederinden ucuza satın almakla suçluyor.

1990'lara dayanan iddialar Sibneft adlı enerji devindeki ortaklıklarına dayanıyor. Berezovski, Rusya'dan kaçmasından sonra Abaromoviç'in kendisini şirketteki yüzde 21,5 hissesini satmaya zorladığını öne sürüyor. Abromoviç ise tüm suçlamaları reddediyor.