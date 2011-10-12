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İsrail,tutuklu takasına ilişkin antlaşmayı onayladı.

Aynı partiden Ulusal Altyapı Bakanı Uzi Landau ile Likudlu Başbakan Yardımcısı Moşe Ya'alon karşı çıktı.

İsrail,tutuklu takasına ilişkin antlaşmayı onayladı.

Aynı partiden Ulusal Altyapı Bakanı Uzi Landau ile Likudlu Başbakan Yardımcısı Moşe Ya'alon karşı çıktı.

12 Ekim 2011 Çarşamba 08:46
İsrail,tutuklu takasına ilişkin antlaşmayı onayladı.
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İsrail kabinesi, Hamas ile üzerinde Mısır'ın arabuluculuğuyla uzlaşılan tutuklu takasına ilişkin anlaşmayı dün gece yarısı sonrasına kadar devam eden toplantısında onayladı.

İsrailli asker Gilad Şalit ve bin dolayında Filistinli tutuklunun salıverilmesini öngören anlaşmaya kabinenin 26 üyesi evet derken, Dışişleri Bakanı ve Yisrael Beiteniu (İsrail Evimiz) partisi lideri Avigdor

Lieberman, aynı partiden Ulusal Altyapı Bakanı Uzi Landau ile Likudlu Başbakan Yardımcısı Moşe Ya'alon  karşı çıktı.

Bakanlar Kurulu toplantısına katılan İsrail Genelkurmay Başkanı Beni Gantz ile iç güvenlik servisi Şin Bet ve Mossad başkanlarının da kabine üyelerine anlaşmayı onaylamaları telkininde bulundukları

belirtildi.

İsrailli asker Gilad Şalid ve İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların takasına ilişkin anlaşmaya varıldığı  gece sürpriz bir şekilde, Arap basınından yayılan haberlerle ortaya çıkmış; Hamas ve İsrail

anlaşmayı doğrulamışlardı.

Son Güncelleme: 12.10.2011 08:46
Anahtar Kelimeler:
İsrailBakanlar KuruluTutukluAsker
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