İsrailliler Doğu Kudüs'ün işgalini kutladı

İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal edişinin 51. yılı Yahudiler tarafından, işgal altındaki kentin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerle kutlandı.



ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma hazırlıkları ve kutlamalarıyla eş zamanlı olarak Kudüs’ün işgalinin 51. yılı dolayısıyla Yahudiler tarafından gün boyunca Doğu Kudüs'te içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e doğru yürüyüşler yapıldı.



Kutlama törenlerinin sembol adresi ise surlarla çevrili olan Eski Şehir'in en görkemli yeri Şam Kapısı oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Şam Kapısı da dahil Eski Şehir'in bütün kapıları İsrail polisi tarafından kapatılarak sadece gösteri düzenleyen Yahudilerin girişine izin verildi.



Şam Kapısı'nda toplanan binlerce Yahudi kutlama esnasında, ABD ve İsrail bayrakları kaldırarak, siyonist içerikli ve Filistin karşıtı ırkçı sloganlar attı.



FİLİSTİNLİ GAZETECİYE SALDIRI



Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kutlama yapan fanatik Yahudilerin Şam Kapısı bölgesinde saldırdığı Filistinli bir gazetecinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Kudüs'ün 1967'de işgal edilişinin 51. yılı dolayısıyla Şam Kapısı'nda kutlama yapan yüzlerce Yahudi, Eski Şehir'in sokaklarından geçerek Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) toplandı.



Yahudilerin her yıl Kudüs’ün işgali dolayısıyla şehirde yaptığı yürüyüş gerginliğe neden oluyor.



Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail, inşa ettiği "Ayrım Duvarı" ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini de engelliyor.



