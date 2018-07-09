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İsrailli Milletvekillerinden Mescid-i Aksa'ya Baskın!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun milletvekillerine Mescid-i Aksa'ya giriş izni vermesinin ardından bu sabah 3 İsrailli milletvekilinin polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi. 

İsrailli Milletvekillerinden Mescid-i Aksa'ya Baskın!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun milletvekillerine Mescid-i Aksa'ya giriş izni vermesinin ardından bu sabah 3 İsrailli milletvekilinin polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi. 

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:11
İsrailli Milletvekillerinden Mescid-i Aksa'ya Baskın!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun milletvekillerine Mescid-i Aksa'ya giriş izni vermesinin ardından bu sabah 3 İsrailli milletvekilinin polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi. 

AA muhabirine konuşan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bir yetkili, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya 2'si iktidar partisi Likud'dan olmak üzere 3 İsrailli milletvekilinin baskın düzenlediğini belirtti. 

İsminin açıklanmasını istemeyen söz konusu yetkili, İsrail polisi eşliğinde Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya giren milletvekillerinin bir müddet Aksa'nın avlusunda dolaştığını dile getirdi.

Dün de İsrail Tarım Bakanı ve Yahudi Evi Partisi milletvekili Uri Ariel, bir grup fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. 

Netanyahu, geçen hafta İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi de Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları duyurmuştu.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya girmeleri nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı. 

AKSA'YA BASKIN DÜZENLEYEN YAHUDİLERİN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Geçen hafta yayınlanan bir rapora göre, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda geçen yıllara oranla bu yıl ciddi artış yaşandı.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin hazırladığı raporda, bu yılın ilk yarısında 22 binden fazla Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya girdiği belirtilerek bu sayısının şimdiden geçen yılın toplamında Aksa'ya giren yerleşimcilerin sayısına yaklaştığı ifade edilmişti.

Geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken bu yılın henüz ilk altı ayında bu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı vurgulanan raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti. 

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. 

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Son Güncelleme: 09.07.2018 12:28
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