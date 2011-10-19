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İsrail'in planını Mısırlı muhabir bozdu

İsrail basını, Gilad Şalit'i serbest kaldıktan sonra 10 gün süreyle rahat bırakacağı konusunda....

İsrail'in planını Mısırlı muhabir bozdu

İsrail basını, Gilad Şalit'i serbest kaldıktan sonra 10 gün süreyle rahat bırakacağı konusunda....

19 Ekim 2011 Çarşamba 13:28
İsrail'in planını Mısırlı muhabir bozdu
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İsrail basını, Gilad Şalit'i serbest kaldıktan sonra 10 gün süreyle rahat bırakacağı konusunda İsrail ordusuna söz verdi. Ancak İsrail ordusunun planını Mısırlı bir muhabir bozdu.

İsrail ve Hamas arasında varılan esir takası anlaşması sonrasında Gilad Şalit özgürlüğünü elde ederek, ailesine kavuştu. Şalit ülkeye gelmeden önce İsrail ordusu ile bu ülkenin basını arasında bir anlaşmaya varıldı. İsrail basını, 10 gün Gilad Şalit'i rahat bırakacak, evinin önünde beklemeyecek ve onunla röportaj yapmayı denemeyecekti.

Ancak İsrail'in hesaplamadığı bir şey vardı. Esir asker Gilad Şalit, Hamas tarafından Mısırlı yetkililere teslim edildikten sonra Mısır televizyonu kendisiyle kısa bir söyleşi yaparak yayınladı. İsrailli yetkililer, Mısır'ın bu davranışına çok kızmalarına rağmen, takas anlaşmasında son anda bir aksaklık yaşanmaması için sessiz kalmayı tercih etti. Şalit, Mısırlı muhabir Şahira Amin'in sorularını yanıtlarken, tutukluluğu boyunca Hamas'ın kendisine iyi davrandığını ve Filistinli tüm tutsakların ailelerine kavuşmasını dilediğini belirtti.

'ŞALİT'İ ZORLAMADIM' Şalit, ülkesine döndükten sonra İsrail basını, Mısırlı muhabir Amin'i hedef almaya başladı. İsrail Haaretz gazetesi, özgürlüğüne kavuştuktan sonra Şalit'le ilk röportajı yapan Mısırlı muhabir Şahira Amin'le konuştu. Amin, İsrail basının iddia ettiği gibi, Şalit'i röpotaj yapmaya zorlamadıklarını belirterek, "Şalit'e benimle bir söyleşi yapmayı isteyip istemediğin sordum, kendisi olumlu yanıt verince söyleşiyi gerçekleştirdik" dedi.

'BU RÖPORTAJI HERKES YAPMAK İSTER' İsrail basınının kendisine yönelik eleştirilerini anlamadığını belirten Amin şöyle konuştu: "Bana yönelik eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyorum. Ben bir gazeteciyim, her gazeteci dünyada ses getireceğine inandığı böyle bir röportajı yapmak ister. Röportaj için Mısır Enformasyon Bakanlığı'na başvurdum. Onların bilgisi dahilinde Mısır istihbarat örgütü koordinasyonunda bir röportaj ayarlandı. Ancak ben Refah sınır kapısına gittiğimde dahi, böyle bir söyleşinin olup olmayacağından emin değildim."

Son Güncelleme: 19.10.2011 13:28
Anahtar Kelimeler:
İsrailMısırHamasşalitGilad
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