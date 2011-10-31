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İsrail'in nükleer silahlarıyla ilgili çarpıcı iddia

Nükleer silah kapasitesini artırmayı hedefleyen İsrail'in, Jericho 3 füzelerinin menzilini yükseltmeye ve...

İsrail'in nükleer silahlarıyla ilgili çarpıcı iddia

Nükleer silah kapasitesini artırmayı hedefleyen İsrail'in, Jericho 3 füzelerinin menzilini yükseltmeye ve...

31 Ekim 2011 Pazartesi 16:02
İsrail'in nükleer silahlarıyla ilgili çarpıcı iddia
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Nükleer silah kapasitesini artırmayı hedefleyen İsrail'in, Jericho 3 füzelerinin menzilini yükseltmeye ve denizden atılan cruise füzelerini geliştirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Bağımsız bir İngiliz komisyonu tarafından hazırlanan ve Guardian gazetesinde yayımlanan raporda, İsrail'in, karadan karaya gönderilen Jericho 3 füzelerinin kapasitesini kıtalar arası füze kapasitesine çıkarmak için çalıştığı bildirildi. Kıtalar arası füzelerin menzili yaklaşık 5 bin mil olarak ifade ediliyor.

İngiliz Amerikan Güvenlik Bilgisi Konseyi’nin (Basic) yayımladığı raporda ayrıca, İsrail'in, denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanan cruise füzelerinin geliştirilmesi için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İsrail'in şu an itibarıyla üç denizaltısı bulunuyor. İki tanesi ise Almanya'da inşa halinde. İsrail ve Almanya altıncı denizaltının yapımı için görüşmeleri sürdürüyor.

Guardian'ın haberine yer veren Haaretz gazetesi, söz konusu denizaltılara, olası bir nükleer saldırıya uğraması halinde İsrail'e "ikinci bir saldırı" şansı tanıması açısından önem atfedildiğini belirtti. Haberde, "Yabancı basın, İsrail'in karadaki nükleer silahlarının düşman saldırısında zarar görmesi halinde bile, yerleri gizli tutulan denizaltılardan saldırıda bulunabileceğini belirtiyor" ifadesi kullanıldı.

MİLYARLARCA DOLAR HARCAYACAKLAR Londra merkezli, partiler arası düşünce kuruluşu Basic’in raporunda ayrıca, nükleer güce sahip ülkelerin nükleer silahlarının modernizasyonu kapsamında gelecek 10 yıl içinde yüz milyarlarca dolar para harcayacağı bildirildi. Raporda, hükümetlerin bütçe krizi ve nükleer silahsızlanma baskısına rağmen, yeni ve tehlikeli bir “nükleer silahlar çağına” doğru ilerlendiği uyarısına yer verildi.

Rusya, Pakistan, Hindistan, İsrail, Çin ve Fransa gibi diğer nükleer güce sahip ülkelerin sahip olduğu nükleer silahların, caydırıcı olmanın çok ötesinde bulunduğu uyarısı yapıldı. Rapora göre, gelecek 10 yıl içinde ABD nükleer silahlara 700 milyar dolar harcamayı planlarken, Rusya’nın deniz, hava ve karadaki taşıyıcı nükleer sistemlere 2020’ye kadar 70 milyar dolar harcayacağı öngörülüyor.

Kuzey Kore’nin sahip olduğu nükleer füzelere uyacak kadar küçük nükleer başlık üretebilme kapasitesine ulaşıp ulaşmadığının bilinmediği belirtilen raporda, İran’ın nükleer çalışmalarına dair bir bilgi sunulmadı.

Son Güncelleme: 31.10.2011 16:02
Anahtar Kelimeler:
İsrailFüzeSilahNükleerJerichoCruise
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