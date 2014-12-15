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“İsrail'in İşgal Ettiği Topraklardan Geri Çekilmesini Öngören Tasarıyı Yarın BM Güvenlik Konseyi'ne Sunacağız“

Filistin-İsrail barış müzakerelerinin Filistinli başmüzakerecisi Saib Ureykat, İsrail'in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini öngören tasarının BM Güvenlik Konseyi'ne yarın sunulacağını söyledi.

“İsrail'in İşgal Ettiği Topraklardan Geri Çekilmesini Öngören Tasarıyı Yarın BM Güvenlik Konseyi'ne Sunacağız“

Filistin-İsrail barış müzakerelerinin Filistinli başmüzakerecisi Saib Ureykat, İsrail'in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini öngören tasarının BM Güvenlik Konseyi'ne yarın sunulacağını söyledi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 09:11
“İsrail'in İşgal Ettiği Topraklardan Geri Çekilmesini Öngören Tasarıyı Yarın BM Güvenlik Konseyi'ne Sunacağız“
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Filistin-İsrail barış müzakerelerinin Filistinli başmüzakerecisi Saib Ureykat, İsrail'in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini öngören tasarının BM Güvenlik Konseyi'ne yarın sunulacağını söyledi.

Ureykat, Filistin devlet radyosuna yaptığı açıklamada, iki gün içinde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşeceğini belirtti.

"İsrail'in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini öngören tasarıyı yarın BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağız" diyen Ureykat, şunları kaydetti:

"Filistin devletini tanıyan ve 1967 sınırlarına dönülmesini sağlayacak açık ve sarih bir karar bekliyoruz. Kudüs'ün başkentimiz olarak tanınması, tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması, yerleşim birimlerinin yasa dışı ilan edilmesi ve acilen durdurulması da diğer isteklerimiz."

Öte yandan, Kerry, bugün geldiği Avrupa'da yapacağı görüşmelerde muhataplarıyla BM Güvenlik Konseyi'ne Filistin'in tanınması ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi yönünde getirilmesi planlanan karar tasarılarını değerlendirecek. Kerry'nin yarın İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile İtalya'nın başkenti Roma'da görüşmesi bekleniyor.

İsrail tarafı ise iki ülke arasında anlaşma yapılmadan BM'nin bir karar almasına karşı çıkıyor. Ayrıca, İsrail'in koşulsuz destekçisi ABD'nin bu tasarıları oylamaya sunulması durumunda veto etmesinin beklendiği kaydediliyor.

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