HAMAS YÖNETİCİLERİNDEN BERDEVİL, İSRAİL'İN HAN YUNUS KENTİNİ BOMBALAYARAK VE SIK SIK BALIKÇILAR İLE ÇİFTÇİLERİ HEDEF ALARAK ATEŞKESİ SABOTE ETTİĞİNİ BELİRTTİ

Hamas Hareketi, Gazze'ye yönelik ihlalleri nedeniyle İsrail'i "ateşkesi sabote etmekle" suçladı.

Hamas yöneticilerinden Salah el-Berdevil, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentini bombalayarak ve sık sık balıkçılar ile çiftçileri hedef alarak ateşkesi sabote ettiğini vurguladı.

"Gün aşırı yapılan ihlaller ve Gazze'nin imarının gecikmesi, İsrail'in ateşkesi deldiğinin açık göstergesidir" ifadesini kullanan Berdevil, bütün bunların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim kampanyasının parçası olduğunu savunarak, " Netanyahu, Gazze saldırıları sırasında uğradığı hezimeti telafi etmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.

Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki boş bir araziye dün gece İsrail savaş uçakları tarafından 2 saldırı düzenlenmişti.

İsrail'in Gazze'ye 7 Temmuz'da başlattığı, 51 gün süren saldırılarında 2 bin 158 kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. 51 güren saldırıların ardından İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 26 Ağustos'ta ateşkese varılmıştı.

İsrail, sık sık avlanma sınırının ihlal edildiğini iddia ederek Filistinli balıkçılara ve sınıra yaklaştıkları gerekçesiyle bölgedeki çiftçilere ateş açıyor, ayrıca tarım ürünlerine zarar veriyor.