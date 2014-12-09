İsrail'den Suriye Topraklarına Saldırı

SURİYE, İSRAİL'İ BM'YE ŞİKAYET EDEREK, BMGK'DAN BU ÜLKEYE YAPTIRIM UYGULAMASINI İSTEDİ

Suriye rejimi, İsrail'in Şam yakınlarındaki bazı hedeflere saldırdığını belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti.

Suriye tarafından hem BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun hem de BM Güvenlik Konseyi başkanlığına gönderilen mektupta, uluslararası toplum ve BM'den sorumluluklarını yerine getirmesi ve saldırının kınanması istendi.

İsrail'in benzeri saldırıları tekrarlamaması için BM Güvenlik Konseyi'nden bu ülkeye sert yaptırımlar uygulamasını talep eden Suriye, İsrail'in bu saldırı ile iç politikadaki sorunlarını aşmaya çalıştığını öne sürdü.

Suriye Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in, Şam kırsalındaki Dimas bölgesi ile Uluslararası Şam Havalimanı yakınına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahson ise "İsrail'in Suriye'yi vurduğuna dair yapılan haberleri biliyoruz ancak bir yorum yapmıyoruz" demişti.