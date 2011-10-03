İsrail'den provokasyon iddiası!

Akdeniz'de arama çalışmasına gönderilen Türk gemilerinin ardından İsrail, Türk savaş gemileri ve savaş uçaklarının kendi sınırlarına kadar geldiğini iddia etti.

Yedioth Ahronot gazetesinde Alex Fishman imzalı makalede, 20 Eylül tarihinde Türk Donanmasının İsrail sınırına kadar girdiği iddia edildi. Haberde, "İsrail güvenlik kuvvetleri Türk donanmasının hareketlerini takip etmeye başladı. Birkaç hafta önce, orta boy bir Türk savaş gemisi Doğu Akdenizde kuzeyden güneye Mavi marmara'ya benzer bir rotayla hareket etti, ve İsrail kıyılarına alışılmışın dışında yaklaştı.

Gemi İsrail karasularına girmedi, fakat dost ülkelerin genellikle savaş gemileri başka bir ülkeye yaklaştıkları zaman, herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için o ülkeye haber verdikleri kritik mesafelere yaklaştı" denildi. Türk gemilerinin takip edilmesinin ardından İsrail'de alarma geçildiğini belirten haberde, Türkiye'nin İsrail'e karşı sinir savaşına girdiği belirtildi.