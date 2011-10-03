Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İsrail'den provokasyon iddiası

İsrail, Türk savaş gemileri ve savaş uçaklarının kendi sınırlarına kadar geldiğini iddia etti

İsrail'den provokasyon iddiası

İsrail, Türk savaş gemileri ve savaş uçaklarının kendi sınırlarına kadar geldiğini iddia etti

03 Ekim 2011 Pazartesi 15:35
İsrail'den provokasyon iddiası
banner238

İsrail'den provokasyon iddiası!

Akdeniz'de arama çalışmasına gönderilen Türk gemilerinin ardından İsrail, Türk savaş gemileri ve savaş uçaklarının kendi sınırlarına kadar geldiğini iddia etti.

Yedioth Ahronot gazetesinde Alex Fishman imzalı makalede, 20 Eylül tarihinde Türk Donanmasının İsrail sınırına kadar girdiği iddia edildi. Haberde, "İsrail güvenlik kuvvetleri Türk donanmasının hareketlerini takip etmeye başladı. Birkaç hafta önce, orta boy bir Türk savaş gemisi Doğu Akdenizde kuzeyden güneye Mavi marmara'ya benzer bir rotayla hareket etti, ve İsrail kıyılarına alışılmışın dışında yaklaştı.

Gemi İsrail karasularına girmedi, fakat dost ülkelerin genellikle savaş gemileri başka bir ülkeye yaklaştıkları zaman, herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için o ülkeye haber verdikleri kritik mesafelere yaklaştı" denildi. Türk gemilerinin takip edilmesinin ardından İsrail'de alarma geçildiğini belirten haberde, Türkiye'nin İsrail'e karşı sinir savaşına girdiği belirtildi.

Son Güncelleme: 03.10.2011 15:35
Anahtar Kelimeler:
TÜRKSavaşGemileriİsrail
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim