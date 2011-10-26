İsrail'den jet yardım

Ankara’nın dün akşam saatlerinde 31 ülkeden çadır ve prefabrik konut desteği istemesinin ardından, İsrail Savunma Bakanlığı’ndan jet yanıt geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, Türk yetkililer Ankara'daki İsrail Başkonsolosluğu'ndan Van'a prefabrik ev yollanması talebini iletti. Bunun üzerine, dün gece İsrail Savunma Bakanlığı yedi taşınabilir prefabrik evi, Boeing 747 tipi sivil bir uçakla Türkiye'ye gönderdi. Jerusalem Post'un haberine göre bakanlıktaki yetkililer bu yardımların devamının geleceğini belirtti. Resmi kaynaklar, yardım için İsrail'in savunma güçlerine ait ulaşım araçlarının değil, sivil uçakların kullanılmasının Türkiye tarafından Mavi Marmara olayı sebebiyle uygulanan bir yasaktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hakkında bir açıklama yapmadı.

DİPLOMATİK BİR YORUM YAPILMAMALI Depremin olduğu ilk gün hem İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres hem de Başbakan Binyamin Netanyahu Türk mevkidaşlarını arayarak yardım teklif etmişti. Ancak, Türk yetkililer bu teklifleri geri çevirmişti. İsrail Savunma Bakanlığı yardımlarının reddedilmesine rağmen, 'Türk yetkililer belki fikirlerini değiştirebilir' düşüncesiyle bir yardım ekibi hazırda bulundurduklarını da bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait bir kaynak ise, Türkiye'nin bu yardım talebinin diplomatik bir kabul gibi okunmaması gerektiğinin altını çizdi.

JAPONYA'DAN 400 BİN DOLAR, MAKEDONYA'DAN 100 BİN EURO Depremlere alışık olan Japonya da, Van'daki depremzedelere yardım gönderme kararı aldı. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Japonya'nın Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığıyla depremden zarar gören Türkiye'ye yaklaşık 400 bin ABD doları ile çadır gibi acil yardım malzemeleri sağlamaya karar verildiği bildirildi. Makedonya hükümetininse, Van'da meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedelere 100 bin euro değerinde para yardımı göndereceği bildirildi. Ayrıca, hükümetteki Türk asıllı Devlet Bakanı Hadi Nezir Ankara'daki Makedonya Büyükelçisiyle temasa geçerek, Van'a gereken teknik yardımlar konusunda bilgi almakta olduğu belirtildi.