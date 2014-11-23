İsrail'den Irkçı Tasarı

İSRAİL’DE YENİ TASARIYA GÖRE "İSRAİL, YAHUDİLER'İN ANA YURDU VE ULUS DEVLETİ"

İsrail kabinesinin İsrail'i "Yahudi ulus devleti" olarak tanımlayan yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan kabinede, "yeni vatandaşlık yasa tasarısı" görüşülerek, onaylandı. Söz konusu tasarıya göre, "İsrail'i Yahudi halkının ana vatanı ve ulus devleti" olarak tanımlanıyor ve her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu" vurgulanıyor.

Netanyahu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, kabineye sunulan "Yeni vatandaşlık yasa tasarısına" ilişkin, "İsrail Devleti, Yahudiler'in ulus devletidir. Her vatandaş eşit haklara sahiptir ve bu konuda ısrar ediyoruz. Fakat sadece Yahudiler'in bayrak, milli marş, her Yahudi için İsrail'e göç etme hakkı ve diğer semboller gibi ulusal hakları vardır" dedi.

İsrail'in "Yahudi kimliğine" karşı pek çok kesimin muhalefet ettiğini belirten Netanyahu, "Filistinliler bunu kabul etmiyor. Bu kesimden insanlar, Filistin devletinin tanınmasından memnuniyet duyarken, Yahudi ulus devletine şiddetle karşı çıkıyorlar" ifadelerine yer verdi.

İsrail'i "Yahudi halkının ulus devleti olarak" öngören ve kabine tarafından kabul edilen tasarının, yasalaşması için meclis onayına sunulacağı belirtildi.

Söz konusu yasa tasarısının, "İsrail devletinin yalnızca Yahudilere ait olduğu, Arap vatandaşların Yahudilerle eşit olmadığı ve onların ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü" fikrini teyit ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.