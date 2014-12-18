İsrail'den Bmgk'ya Sunulan Filistin Karar Tasarısına Tepkiler

DIŞİŞLERİ BAKANI LİBERMAN: "TASARININ BMGK'YA SUNULMASI, FİLİSTİN YÖNETİMİNİN DÜŞMANCA ATTIĞI BİR BAŞKA ADIM"

İSTİHBARAT BAKANI STEİNİTZ: "FİLİSTİNLİLERİN BMGK'YA YÖNELMESİ, PRATİKTE SAVAŞ AÇMA ANLAMI TAŞIYOR"

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlanmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulmasını, "Filistin yönetiminin düşmanca attığı bir başka adım" şeklinde değerlendirdi.

Liberman, İsrail radyosundaki açıklamalarında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "İsrail'le kavgayı hedefleyen adımlar" için komut verdiğini, "Filistinlilere faydası olmayan bu adımların ise gerginliği tırmandıracak" nitelikte olduğunu iddia etti.

"İsrail'in onayı olmadan hiçbir değişiklik olmayacak" diyen Liberman, BMGK'ya, başta "terör olmak üzere dünya barışı açısından gerçek öneme sahip meselerle ilgilenmesi nasihatinde bulunduğunu" dile getirdi.

Aynı radyonun açıklamalarına yer verdiği İsrail İstihbarat Bakanı Yuval Steinitz de Filistinlilerin BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik attığı bu adımın,"pratikte savaş açma anlamı taşıdığını" ileri sürdü.

İsrail'in söz konusu adıma, "Gümrük ödeneklerinin Filistin yönetimine gönderilmesini durdurarak karşılık vermesi" gerektiğini savunan Steinitz, "Mevcut şartlarda Filistin devletinin kuruluşu, savaş, terör, Yahuda ve Samarra'ya (Batı Şeria) Hamas ile IŞİD'in hükmetmesi anlamı taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ürdün, Arap ülkelerinin koordinasyonunda hazırlanan ve 2017 sonuna kadar Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlanmasını öngören "Filistin karar tasarısını" bugün BM Güvenlik Konseyi'ne sunmuştu.