Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İsrail'den Bmgk'ya Sunulan Filistin Karar Tasarısına Tepkiler

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlanmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulmasını, "Filistin yönetiminin düşmanca attığı bir başka adım" şeklinde değerlendirdi.

İsrail'den Bmgk'ya Sunulan Filistin Karar Tasarısına Tepkiler

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlanmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulmasını, "Filistin yönetiminin düşmanca attığı bir başka adım" şeklinde değerlendirdi.

18 Aralık 2014 Perşembe 13:00
İsrail'den Bmgk'ya Sunulan Filistin Karar Tasarısına Tepkiler
banner238

DIŞİŞLERİ BAKANI LİBERMAN: "TASARININ BMGK'YA SUNULMASI, FİLİSTİN YÖNETİMİNİN DÜŞMANCA ATTIĞI BİR BAŞKA ADIM"

İSTİHBARAT BAKANI STEİNİTZ:  "FİLİSTİNLİLERİN BMGK'YA YÖNELMESİ, PRATİKTE SAVAŞ AÇMA ANLAMI TAŞIYOR"

 İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlanmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulmasını, "Filistin yönetiminin düşmanca attığı bir başka adım" şeklinde değerlendirdi.

Liberman, İsrail radyosundaki açıklamalarında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "İsrail'le kavgayı hedefleyen adımlar" için komut verdiğini, "Filistinlilere faydası olmayan bu adımların ise gerginliği tırmandıracak" nitelikte olduğunu iddia etti.

"İsrail'in onayı olmadan hiçbir değişiklik olmayacak" diyen Liberman, BMGK'ya, başta "terör olmak üzere dünya barışı açısından gerçek öneme sahip meselerle ilgilenmesi nasihatinde bulunduğunu" dile getirdi.

Aynı radyonun açıklamalarına yer verdiği İsrail İstihbarat Bakanı Yuval Steinitz de Filistinlilerin BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik attığı bu adımın,"pratikte savaş açma anlamı taşıdığını" ileri sürdü.

İsrail'in söz konusu adıma, "Gümrük ödeneklerinin Filistin yönetimine gönderilmesini durdurarak karşılık vermesi" gerektiğini savunan Steinitz, "Mevcut şartlarda Filistin devletinin kuruluşu, savaş, terör, Yahuda ve Samarra'ya (Batı Şeria) Hamas ile IŞİD'in hükmetmesi anlamı taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ürdün, Arap ülkelerinin koordinasyonunda hazırlanan ve 2017 sonuna kadar Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlanmasını öngören "Filistin karar tasarısını" bugün BM Güvenlik Konseyi'ne sunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim