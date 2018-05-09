Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100307
ALTIN
180.132
DOLAR
4.2855
STERLİN
5.8035
EURO
5.0815
Kılıç'ın ölüm sebebi belli oldu
KILIÇ'IN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Büyükertaş'ın ölüm sebebi belli oldu
BÜYÜKERTAŞ'IN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
DP Lefkoşa adayı Gencay Eroğlu
DP LEFKOŞA ADAYI GENCAY EROĞLU
Devlet Piyangosu çekildi…
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ
banner256
Flaş Haber
Mahkemeden Akkurt'a Emir
Kapat

İsrail’den ABD’nin İran ile nükleer kararına geniş destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi kararı İsrail’de büyük memnuniyetle karşılandı.

İsrail’den ABD’nin İran ile nükleer kararına geniş destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi kararı İsrail’de büyük memnuniyetle karşılandı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 06:16
İsrail’den ABD’nin İran ile nükleer kararına geniş destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi kararı İsrail’de büyük memnuniyetle karşılandı.

İsrail basın ofisinden dün akşam yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini, İsrail’in güvenliğini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Rivlin, "ABD Başkanı tarafından verilen karar, İsrail Devleti'nin güvenliğini, bölgenin güvenliğini ve tüm özgür dünyanın güvenliğini sağlamada önemli bir adım teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer bir güce dönüşmeye çalıştığını öne süren Rivlin açıklamasında, şunları kaydetti:

“Nükleer tehdidin yanı sıra İran’ın sınırlarımız üzerinde yürüttüğü silah yarışını da bir an olsun unutmayız. Vatandaşlarımızın güvenliğini korumak için gelişmeleri yakından ve sorumlu bir şekilde takip ediyoruz."

Rivlin, İran’ın sadece İsrail’i tehdit etmediğini bilakis tüm dünyayı tehdit ettiğini iddia ederek, “bu tehlikeyle" mücadele için uluslararası baskıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Savunma Bakanı AvigdorLiberman da yaptığı açıklamada, ABD’nin söz konusu kararını "cesur" şeklinde nitelendirdi.

Liberman, "Başkan (Donald) Trump’ın kararı cesur bir liderin cesur bir kararıdır. Sonunda bu rejim (İran) ve vahşi tehdidi yok olacak." dedi.

İsrail Başbakanı BinyaminNetanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, "İsrail, Trump'ın Tahran’daki terörist rejimle yapılan berbat anlaşmayı iptal eden cesur kararını tamamen desteklemektedir." sözleriyle ABD’nin kararını desteklediğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, uzun zamandır dünya kamuoyunda merakla beklenen İran kararını Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu.

Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASININ ARKA PLANI

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimî üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya, İsviçre’deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasına dair bir anlaşma yapmış ve bu Ocak 2016'ta yürürlüğe girmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) yetkililerine, İran'ın nükleer güç tesislerinde denetim yapma hakkı sağlayan anlaşma sayesinde UAEA yetkilileri, santrifüjlerin üretimi, depolanması ve montajıyla ilgili tesislere erişim yetkisine sahip oldu.

Anlaşmayla Tahran yönetimi, çalışmalarını, nükleer güç tesisinde kullanılabilecek yüzde 3 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum üretme kapasitesinde sınırlandırma ve 20 bin olan santrifüj sayısını 10 yıl boyunca 5 bin 60 ile sınırlı tutma sözü verdi. Nükleer silah üretiminde kullanılan uranyumun ise yüzde 90 düzeyinde zenginleştirilmesi gerekiyor.

İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlama sözüne karşılık Batılı ülkeler İran’ın ekonomisini etkileyen yaptırımları kaldırma sözü verdi. İran, ülke dışındaki 100 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarına erişim hakkını, dünya pazarlarına petrol satma imkanını eldi etti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan anlaşmaya karşı çıktı. Trump, Kasım 2016'daki başkanlık seçimi öncesi ve sonrasında anlaşmayı, "dünyanın en kötü anlaşması" olarak niteledi. Trump, İran'ın balistik füze programını kapsamaması ve üzerinden 10 yıl geçtikten sonra İran'ın yeniden nükleer çalışmalarına dönmesine imkân veren hükümler içermesi nedeniyle anlaşmanın "kusurlu" olduğunu belirtti.

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 09:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'nin İran Nükleer Anlaşmasından Çekilme Kararı... Bakıri:
Abd'nin İran Nükleer Anlaşmasından Çekilme Kararı... Bakıri: "abd Ekonomik Savaşa Yöneldi"
Abd'nin İran'a Ekonomik Yaptırımları Geri Geliyor
Abd'nin İran'a Ekonomik Yaptırımları Geri Geliyor
"Küresel deprem! ABD yalnız kaldı"
"Küresel deprem! ABD yalnız kaldı"
Brent Petrolün Varili
Brent Petrolün Varili "trump" Etkisiyle 76,47 Dolar
Malezya'da Halk Sandık Başında
Malezya'da Halk Sandık Başında
Şam'da Şiddetli Patlamalar
Şam'da Şiddetli Patlamalar
71. Cannes Film Festivali başladı
71. Cannes Film Festivali başladı
Tusk: “AB birlik içinde hareket edecek“
Tusk: “AB birlik içinde hareket edecek“
Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması
Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması
İranlı Milletvekilleri ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi
İranlı Milletvekilleri ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim