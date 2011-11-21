İsrail'de Türkiye kavgası

İsrail'de, Dışişleri Bakanlığı ile gizli istihbarat servisi MOSSAD arasında Türkiye kavgası yaşandı. Dışişleri Bakanı Lieberman, MOSSAD’ı kendilerine haber vermeden Türkiye ile gizli görüşmeler yapmakla suçladı.

İsrail basını, MOSSAD’ın Türkiye ile İsrail arasındaki krizi çözmek üzere Türk yetkililerle yaptığı gizli görüşmeleri, Dışişleri Bakanlığı'na haber vermemesi üzerine kriz yaşandığını yazdı.

Dışişleri Bakanı Lieberman, bunun üzerine MOSSAD’ı yetkilerini aşmak ve gizli iş çevirmekle suçladı. Lieberman, MOSSAD’ın gizlice ilişki kurduğu ülkeler arasında Türkiye'den başka bazı Afrika ülkeleriyle, Ürdün ve Mısır’ın da bulunduğunu söyledi.

'MOSSAD'LA BİLGİ PAYLAŞILMASIN' EMRİ İsrailli Bakan, dışişleri yetkililerine MOSSAD’a dış politikayla ilgili hiçbir bilgiyi paylaşmama emri verdi. Lieberman'ın, MOSSAD’ı Başbakan Netanyahu'ya şikayet ettiği de gelen bilgiler arasında.