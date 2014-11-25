İsrail'de Tartışmalı

FKÖ YÖNETİM KURULU, YAHUDİLER DIŞINDAKİ DİĞER DİNİ VE ETNİK UNSURLARA İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ YAPILMASININ ÖNÜNÜ AÇACAĞI ENDİŞESİYLE TASARIYI KINADI

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail hükumetinin "ulus devlet" yasa tasarısını "şiddetle" kınadı.

FKÖ Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının, "Büyük İsrail projesinin önünde duran, 'Filistin meselesine iki devletli çözümü' ortadan kaldırmayı hedeflediği" belirtildi.

İsrail'in "ulus devlet" yasa tasarısı ile taraflar arasında yapılan 1993 Oslo Antlaşması'nı da ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Devletin kimliğinin Yahudileştirilmesi aynı zamanda ülkede bulunan diğer din mensuplarının mukaddesatına da yasak anlamına gelecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Söz konusu yasa İsrail'in siyasi ve hukuki sistemlerinin gerçek yüzünü ortaya çıkararak ırkçı ve ideolojik adımlarla uluslararası kanunları çiğnemek suretiyle nasıl bir din mücadelesine giriştiğini göstermektedir" denildi.

Yasa tasarısında "Tarihi Yahudi vatanı" şeklinde kullanılan isimlendirmenin tamamen ideolojik ve Filistinlilerin bu topraklardaki tarihini ve varlığı gerçeğini ortadan kaldırmaya yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, tasarının dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Yahudilere İsrail'e gelip yaşama hakkı tanıdığı buna karşın Filistinlilere ait bu tarihi hakkını ellerinden aldığı kaydedildi.

Kurul, açıklamasında ayrıca, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'e karşı somut adımlar atarak 1967 yılı sınırlarında Filistin devletinin kurulması için tarih belirleme çağrısı yaptı.

İsrail Bakanlar Kurulu geçen Pazar günü İsrail'i "ulus devlet" olarak tanımlayan yasa tasarısını daha sonra meclis onayına sunulmak üzere 11'e karşı 14 oyla kabul etmişti.

Söz konusu yasa tasarısı, "İsrail devletinin yalnızca Yahudilere ait olduğu, Arap vatandaşların Yahudilerle eşit olmadığı ve onların ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesine neden olacağı" gerekçesiyle eleştiriliyor.