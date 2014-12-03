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İsrail'de “Parlamentonun Feshi“ Kararı

İsrail'de 17 Mart 2015'te erken seçime gidileceğinin netleşmesinin ardından Knesset'teki oylamaya katılan milletvekilleri, meclisin feshedilmesi yönünde oy kullandı.

İsrail'de “Parlamentonun Feshi“ Kararı

İsrail'de 17 Mart 2015'te erken seçime gidileceğinin netleşmesinin ardından Knesset'teki oylamaya katılan milletvekilleri, meclisin feshedilmesi yönünde oy kullandı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 14:04
İsrail'de “Parlamentonun Feshi“ Kararı
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KNESSET'TEKİ OYLAMAYA KATILAN MİLLETVEKİLLERİ, MECLİSİN FESHEDİLMESİ YÖNÜNDE OY KULLANDI

 İsrail'de 17 Mart 2015'te erken seçime gidileceğinin netleşmesinin ardından Knesset'teki oylamaya katılan milletvekilleri, meclisin feshedilmesi yönünde oy kullandı.

Oylamaya katılan milletvekillerinden 84'ü de meclisin feshedilmesi yönünde oy verdi.

Meclisin, gelecek hafta içerisinde konuya ilişkin 3 oturum daha yapması gerekiyor. Karar kesin olarak onaylandığında, meclis seçime kadar tatil edilecek.

İsrail'de 2 yıl önce göreve başlayan hükümette koalisyon ortağı Yeş Atid Partisi Lideri Maliye Bakanı Yair Lapid 19 milletvekili, Hattuna Partisi lideri ve Adalet Bakanı Tzipi Livni ise 6 milletvekili ile hükümete girmişti. Lapid ve Livni'nin dün görevden alınmasıyla koalisyon bozulurken, Netanyahu güvenoyu için gereken 61 oyu kaybetmiş, ülkede erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

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