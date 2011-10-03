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İsrail'de bir cami kundaklandı

İsrail'in kuzeyinde bulunan Yukarı Celile'deki bir Arap köyünde cami kundaklandı.

İsrail'de bir cami kundaklandı

İsrail'in kuzeyinde bulunan Yukarı Celile'deki bir Arap köyünde cami kundaklandı.

03 Ekim 2011 Pazartesi 14:44
İsrail'de bir cami kundaklandı
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İsrail'de bir cami kundaklandı

İsrail'in kuzeyinde bulunan Yukarı Celile'deki bir Arap köyünde cami kundaklandı.

Caminin, aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler'e "bedel" ödetmek için kundaklandığından şüpheleniliyor. İsrailli sivil işgalcilerin silah taşıma ve Filistinli sivillere karşı kullanma yetkisi var. TEL AVİV - Ordu radyosunun haberine göre, Roş Pina kasabası yakınındaki Arap köyü Tuba Zangeriyye merkez camii, gece yarısı sonrası bilinmeyen kişilerce ateşe verildi.

Köy camiinin sorumlusu Ahmed Ali Zangeriyye, radyoya yaptığı açıklamada sabaha karşı 2 sularında yangını farkettiklerini; hem köylüleri yardıma çağırdığını hem de polise haber verdiğini belirtirken, caminin içinde büyük hasar meydana geldiğini ve içindeki Kur'anı Kerimlerin çoğunun yandığını aktardı. Köylerinin hemen yanıbaşındaki moşavda (kooperatif çiftlik) Yahudi sakinlerle barış içinde bir yaşam sürdürdüklerini ve bunu devam ettirmeyi istediklerini ifade eden Ali Zangeriyye, olayın kendilerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

ARAP KÖYLÜLERLE POLİSLER ARASINDA ARBEDE Caminin yakılması üzerine olayı protesto eden köy sakinlerinden yaklaşık 300 kişi, Roş Pina'ya doğru yürüşüye geçti. Ancak polislerin Arap köylülerine engel olmaya çalışması nedeniyle, köy gençlerinin polislere taşlarla saldırdıkları, yolları kesip lastikler yaktıkları; polislerin de yürüyüşçülere karşı göz yaşartıcı bomba kullandıkları kaydedildi.

Bu arada kundaklanan caminin duvarlarına, Batı Şeria'daki aşırı sağcı Yahudiler'in Filistinliler'e yönelik "bedel ödetme" uygulamasıyla ilgili "intikam" ve benzeri sloganlar yazıldı. İsrail polisi, olayla ilgili soruşturma açtı; Başbakan Binyamin Netanyahu da olayı kınayarak, sorumluların derhal yakalanmasını istedi.

Geçen Eylül ayı başında, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşim biriminde 3 evi yasadışı olduğu gerekçesiyle yıkmalarının ardından bölgedeki aşırı sağcı yerleşimciler, Batı Şeria'daki Filistin köylerinde iki camiyi kundaklamış; ayrıca İsrail ordusunun Ramallah yakınındaki Beit-El'deki üssüne girerek 10'dan fazla aracı tahrip etmişlerdi

Son Güncelleme: 03.10.2011 14:44
Anahtar Kelimeler:
İsrailYukarıCelileCami
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