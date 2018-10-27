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İsrail Uçakları Gazze\'yi Bombalıyor

Gazze, 27 Ekim 18 (.): İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi\'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze\'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.

İsrail Uçakları Gazze\'yi Bombalıyor

Gazze, 27 Ekim 18 (.): İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi\'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze\'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:02
İsrail Uçakları Gazze\'yi Bombalıyor

Gazze, 27 Ekim 18 (.): İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi\'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze\'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze\'nin bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, bu saldırıların, Gazze\'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze\'den İsrail tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8\'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
5 NOKTAYA HAVA SALDIRISI
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ile helikopterleri, Gazze\'nin farklı bölgelerinde Hamas\'a ait 5 noktaya hava saldırısı düzenledi.
Gazze\'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail\'in Gazze\'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri bir noktaya hava saldırısı sonucu hastanede hasar meydana geldiğini aktardı.
Saldırıyı kınayan Kudra, uluslararası kuruluşlara, İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarına karşı sağlık kurumları ve personelinin korunması çağrısında bulundu.
Görgü tanıkları, hastanede meydana gelen hasar neticesinde kırılan cam parçaları ve duvardan sıçrayan taşlardan bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını belirtti.
Gazze\'deki İslami Cihad Hareketi ise İsrail\'in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağını belirtti.
İslami Cihad\'dan yapılan açıklamada, "Direniş, defalarca sivillerin hedef alınmaması konusunda uyardı ancak işgal güçleri abluka altında insanların hayatıyla oynamayı sürdürdü." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İsrail\'in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağı vurgulandı.
Gazze\'deki Filistin sağlık kaynakları ise İsrail\'in bombardımanında şu ana kadar can kaybı rapor edilmediğini aktardı.
Atılan roketlere ilişkin Gazze\'deki Filistinli gruplardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde, 4 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180 Filistinli yaralanmıştı.
(AA/GÖZ/ÖK)
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