Gazze, 27 Mayıs 18 (.): İsrail topçu atışında yaralanan Filistinli şehit oldu. İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği topçu atışında şehit sayısı 3\'e yükseldi.
İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği topçu ateşinde yaralanan bir Filistinlinin daha şehit olduğu bildirildi.
Gazze\'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada "bu sabah İsrail topçu atışları sırasında yaralanan Nesim Mervan Ammur (25) isimli Filistinlinin şehit olduğunu" belirtti.
İsrail savaş uçakları da dün akşam Hamas\'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
(AA/FEZ)
İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği topçu ateşinde yaralanan bir Filistinlinin daha şehit olduğu bildirildi.
Gazze\'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada "bu sabah İsrail topçu atışları sırasında yaralanan Nesim Mervan Ammur (25) isimli Filistinlinin şehit olduğunu" belirtti.
İsrail savaş uçakları da dün akşam Hamas\'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
(AA/FEZ)