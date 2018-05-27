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İsrail Topçu Atışında Yaralanan Filistinli Şehit Oldu

Gazze, 27 Mayıs 18 (.): İsrail topçu atışında yaralanan Filistinli şehit oldu. İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği topçu atışında şehit sayısı 3\'e yükseldi.

İsrail Topçu Atışında Yaralanan Filistinli Şehit Oldu

Gazze, 27 Mayıs 18 (.): İsrail topçu atışında yaralanan Filistinli şehit oldu. İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği topçu atışında şehit sayısı 3\'e yükseldi.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:37
İsrail Topçu Atışında Yaralanan Filistinli Şehit Oldu
Gazze, 27 Mayıs 18 (.): İsrail topçu atışında yaralanan Filistinli şehit oldu. İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği topçu atışında şehit sayısı 3\'e yükseldi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği topçu ateşinde yaralanan bir Filistinlinin daha şehit olduğu bildirildi.

Gazze\'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada "bu sabah İsrail topçu atışları sırasında yaralanan Nesim Mervan Ammur (25) isimli Filistinlinin şehit olduğunu" belirtti.

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Kudra, daha önce yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi\'nin güneyindeki Han Yunus kenti doğu sınırında İsrail topçu ateşine maruz kalan 2 kişinin şehit olduğunu" duyurmuştu. Nesim Mervan Ammur\'un hayatını kaybetmesiyle birlikte İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği topçu saldırıda şehit olan Filistinlilerin sayısı 3\'e yükseldi.

İsrail savaş uçakları da dün akşam Hamas\'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

(AA/FEZ)
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