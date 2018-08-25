banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
"Lefkoşa'da İntihar"
Son Dakika
Lefkoşa'da intihar
Kayıp kız bulundu
KAYIP KIZ BULUNDU
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
banner282

İsrail Savunma Bakanından Gazze\'de "şartlı" Ateşkes Açıklaması

“UZUN SÜRELİ ATEŞKES İÇİN ESİRLER SORUNU ÇÖZÜLMELİ”

İsrail Savunma Bakanından Gazze\'de "şartlı" Ateşkes Açıklaması

“UZUN SÜRELİ ATEŞKES İÇİN ESİRLER SORUNU ÇÖZÜLMELİ”

25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:59
İsrail Savunma Bakanından Gazze\'de
“UZUN SÜRELİ ATEŞKES İÇİN ESİRLER SORUNU ÇÖZÜLMELİ”
Kudüs, 25 Ağustos 18 :  İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze\'de uzun süreli ateşkes sağlanması için Hamas\'ın alıkoyduğu İsraillilerle ilgili sorunun çözülmesini şart koştu.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) verdiği habere göre Savunma Bakanı Liberman, Gazze sınır bölgesini ziyaret etti.
Liberman burada yaptığı açıklamada, Hamas\'ın alıkoyduğu iddia edilen İsraillilerle ilgili sorun çözülmeden uzun süreli ateşkes sağlanmayacağını Mısırlı ara bulucular kanalıyla daha önce defalarca dile getirdiklerini söyledi.
Savunma Bakanı Liberman İsrail\'in, sükuneti korumak istediğini ancak gerekirse uygun gördüğü şart ve zamanda askeri operasyon düzenleyeceğini belirterek, sükunetin devam etmemesi durumunda Gazze\'nin tek ticaret kapısı olan Kerm Ebu Salim\'in yeniden kapatılabileceği tehdidinde bulundu.
İsrail, Temmuz 2014\'te Gazze\'ye düzenlediği saldırılardan bu yana Hamas\'ın, ikisi asker 4 İsrailliyi alıkoyduğunu iddia ediyor. Hamas ise esir takası olmadan elindeki İsraillilerin akıbetiyle ilgili bilgi vermeyi kabul etmiyor. 
Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması için ara buluculuk yapıyor.
(AA/RÇ/HÖ)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fkö'den Abd'nin Yardımları Durdurmasına Tepki:
Fkö'den Abd'nin Yardımları Durdurmasına Tepki: "yardımlar Minnet Değil..."
İran İle Irak Arasındaki Elektrik Sorunu Çözüldü
İran İle Irak Arasındaki Elektrik Sorunu Çözüldü
Japonya yaz saati uygulamasını tartışıyor
Japonya yaz saati uygulamasını tartışıyor
4 yıldır çocuk sahibi olamayan çift gerçeği öğrenince şoka girdi
4 yıldır çocuk sahibi olamayan çift gerçeği öğrenince şoka girdi
Zarrab hücresine, 50.000 dolara alkol, telefon, yemek ve C vitamini sokmuş
Zarrab hücresine, 50.000 dolara alkol, telefon, yemek ve C vitamini sokmuş
İran'ın Meşhed Kentinde Patlama: 10 Ölü
İran'ın Meşhed Kentinde Patlama: 10 Ölü
Hindistan'daki Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor...
Hindistan'daki Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor...
İsrail askerleri Gazze sınırında 50 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Gazze sınırında 50 Filistinliyi yaraladı
ABD Filistin'e Yardımı Durdurdu!
ABD Filistin'e Yardımı Durdurdu!
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Çin’de otel yangını: 18 ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim