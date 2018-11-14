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İsrail Savunma Bakanı Liberman İstifa Etti

İSRAİL SAVUNMA BAKANI AVİGDOR LİBERMAN, HÜKÜMETİN GAZZE POLİTİKASINI SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİREREK İSTİFA ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Liberman İstifa Etti

İSRAİL SAVUNMA BAKANI AVİGDOR LİBERMAN, HÜKÜMETİN GAZZE POLİTİKASINI SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİREREK İSTİFA ETTİ

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:44
İsrail Savunma Bakanı Liberman İstifa Etti

İSRAİL SAVUNMA BAKANI AVİGDOR LİBERMAN, HÜKÜMETİN GAZZE POLİTİKASINI SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİREREK İSTİFA ETTİ

Kudüs, 14 Kasım 18 : İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman görevinden istifa etti.
Liberman, partisi İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu.
Hükümetin Gazze politikasına sert eleştiriler yönelten Liberman, "(Filistinli gruplarla İsrail arasında dün sağlanan) Ateşkes, teröristlere teslim olmaktan başka bir anlam taşımıyor." dedi.
Katar\'dan gelen 15 milyon doların abluka altındaki Gazze\'ye girişine izin verilmesi ve Filistinli gruplarla ateşkesin kabul edilmesine sessiz kalamayacağını söyleyen Liberman, şunları kaydetti:
"Bir yandan mecliste teröristlerin ailelerine para akışını önlemek için yasalar geçirirken diğer yandan da bunlara (Gazze halkına) para vererek sınırımıza gelip protesto düzenlemelerini ve askerlerimizin öldürülmesine destek sunmalarını sağlıyoruz."
Liberman, Gazze\'deki Filistinli direniş gruplarının son yaşanan gerginlikte İsrail\'e 500 roket atması karşısında "sessiz kalamayacaklarını" ifade etti.
ERKEN SEÇİM GÜNDEME GELEBİLİR
Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi mecliste 5 sandalyeye sahip. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun liderliğini yürüttüğü ve Liberman\'ın da içinde yer aldığı 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyor.
Koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli İsrail meclisinde güvenoyu alması için 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.
Liberman\'ın istifasıyla koalisyon hükümetinin sandalye sayısı kritik sınıra, yani 61\'e düşmüş oluyor. Libarman\'ın istifasının ardından koalisyonun zayıflaması nedeniyle erken seçim gündeme gelebilir.
Aşırı sağcı siyasetçi Avigdor Liberman, 2016\'da Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.
PAZAR GÜNÜNDEN BERİ NE OLMUŞTU?
Abluka altındaki Gazze Şeridi\'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze\'ye sızması oldu.
Gazze\'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas\'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.
Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.
Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.
İsrail\'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze\'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.
Mısır\'ın ara buluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler sonucunda dün akşam taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.
İsrail 2006\'dan bu yana Gazze Şeridi\'ni kara, deniz, ve havadan abluka altında tutuyor.
(AA/TUĞ/ŞEB)
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