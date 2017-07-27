İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapısındaki Demirleri De Kaldırdı

ASLANLI KAPISINDA TOPLANAN KUDÜS HALKI KUTLAMA YAPIYOR

MESCİD-İ AKSA VAKFI MÜDÜRÜ KİSVANİ:"MESCİD-İ AKSA'DA İNCELEME YAPMASI İÇİN GÖREVLENDİRDİĞİMİZ TEKNİK HEYETİN ÇALIŞMASININ TAMAMEN BİTMESİNİ BEKLEYECEĞİZ. AKSA'YA GİRİP GİRMEME KARARINDA ACELECİ DAVRANMAYACAĞIZ"

MESCİD-İ AKSA VAKFI BASIN SÖZCÜSÜ DİBS:"VAKIF OLARAK HALKIMIZIN SEBAT VE FEDAKARLIĞINI SELAMLIYORUZ. BUNDAN SONRA NASIL BİR ADIM ATACAĞIMIZI İNCELEYİP KARAR VERECEĞİZ"

Kudüs, 27 Temmuz 17 (.): İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir korkulukları kaldırdı.

İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kalkmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısında toplanan Kudüs halkı kutlama yapıyor.

Tekbir getirerek Filistin marşları söyleyen halkın arasında Aksa Vakfı yetkileri de bulunuyor. Esbat Kapısı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer Kisvani, "Mescid-i Aksa'da inceleme yapması için görevlendirdiğimiz teknik heyetin çalışmasının tamamen bitmesini bekleyeceğiz. Aksa'ya girip girmeme kararında aceleci davranmayacağız. Sabah 9'da bir toplantı yaparak ne karar vereceğimizi değerlendireceğiz." dedi.

Korkulukların kalkmasının ardından basına yazılı bir açıklama gönderen Mescid-i Aksa Vakfı Basın Sözcüsü Firas Dibs de "Vakıf olarak halkımızın sebat ve fedakarlığını selamlıyoruz. Bundan sonra nasıl bir adım atacağımızı inceleyip karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler sökülerek kaldırılmıştı.Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyor.

(AA/ID/HA)