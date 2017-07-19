FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:55

İsrail Parlamentosunun Kudüs Tasarısı

İsrail parlamentosunun (Knesset), İsrail'in Doğu Kudüs'ten çekilmesini engelleyen yasa tasarısının ilk okumasını onayladığı bildirildi.

İsrail Parlamentosunun Kudüs Tasarısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

KNESSET, İSRAİL'İN DOĞU KUDÜS'TEN ÇEKİLMESİNİ ENGELLEYEN YASA TASARISININ İLK OKUMASINI ONAYLADI

Kudüs, 19 Temmuz 17 (.): İsrail parlamentosunun (Knesset), İsrail'in Doğu Kudüs'ten çekilmesini engelleyen yasa tasarısının ilk okumasını onayladığı bildirildi.

Ortak Arap Listesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Knesset'in gelecekte İsrail'in Kudüs üzerindeki otoritesinde yapılacak herhangi bir değişikliğin önünü kesen yasa tasarısının ilk okumasını onayladığı belirtildi.

Yahudi Evi Partisi Milletvekili Shuli Moalem Refaeli tarafından sunulan tasarının, "Kudüs'ün, İsrail devletinin ve Yahudi halkının ebedi başkenti olduğu ve İsrail'in başkenti olması durumunun Knesset'teki 80 üyenin onayı olmadan hiç bir şekilde değiştirilemeyeceğini" öngördüğü kaydedildi.

Tasarının 120 üyeli parlamentoda 58 evet, 48 hayır oyuyla kabul edildiği, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun mensubu olduğu Likud partisinin de tasarıya destek verdiği aktarıldı.

Tasarının kanun olabilmesi için 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Öte yandan tasarıya tepki gösteren Ortak Arap Listesi milletvekili Yusuf Cebbarin, yaptığı yazılı açıklamada, bu tasarının uluslararası toplumun Doğu Kudüs'ün İsrail'e bağlanmasının meşru olmadığı yönündeki ittifakını dikkate almadığını belirtti.

Cebbarin, "Bu yasa, Filistin halkının bağımsızlık ve otorite hakkını çiğnemeye çalışan işgal kanunları dizisine ekleniyor. Bugün bu kanunun onaylanması Filistin halkıyla her türlü barışçıl diyalog imkanlarını yok etmek isteyen işgalci ve sömürgeci hükümetin yüzünü bir kez daha ortaya çıkarıyor." ifadelerine yer verdi.

Filistinliler, 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'ün başkent olacağı bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasını isterken, İsrail, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere bütün Kudüs'ün kendilerinin olduğunu ve öyle kalacağını savunuyor.

(AA/ID/ÖK)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'da Vombat Ailesine Yeni Üye Katıldı Avustralya'da Vombat Ailesine Yeni Üye Katıldı
Sosyal Medya Gençleri Kaygılı Bireyler Haline Getiriyor Sosyal Medya Gençleri Kaygılı Bireyler Haline Getiriyor
Londra'daki İnşaat Alanında Roma Dönemine Ait Mezar Bulundu Londra'daki İnşaat Alanında Roma Dönemine...
Yemen'deki Olaylar Yemen'deki Olaylar
Keşmir'de Çatışma: 3 Ölü Keşmir'de Çatışma: 3 Ölü
Yemen'deki Olaylar Yemen'deki Olaylar
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Avustralya'da Vombat Ailesine Yeni Üye Katıldı
Dünyada nadir bulunan hayvan türlerinden Avustralya'ya özgü keseli vombat ailesine yeni üye katıldı.

Haberi Oku