İsrail Parlamentosunun Kudüs Tasarısı

KNESSET, İSRAİL'İN DOĞU KUDÜS'TEN ÇEKİLMESİNİ ENGELLEYEN YASA TASARISININ İLK OKUMASINI ONAYLADI

Kudüs, 19 Temmuz 17 (.): İsrail parlamentosunun (Knesset), İsrail'in Doğu Kudüs'ten çekilmesini engelleyen yasa tasarısının ilk okumasını onayladığı bildirildi.

Ortak Arap Listesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Knesset'in gelecekte İsrail'in Kudüs üzerindeki otoritesinde yapılacak herhangi bir değişikliğin önünü kesen yasa tasarısının ilk okumasını onayladığı belirtildi.

Yahudi Evi Partisi Milletvekili Shuli Moalem Refaeli tarafından sunulan tasarının, "Kudüs'ün, İsrail devletinin ve Yahudi halkının ebedi başkenti olduğu ve İsrail'in başkenti olması durumunun Knesset'teki 80 üyenin onayı olmadan hiç bir şekilde değiştirilemeyeceğini" öngördüğü kaydedildi.

Tasarının 120 üyeli parlamentoda 58 evet, 48 hayır oyuyla kabul edildiği, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun mensubu olduğu Likud partisinin de tasarıya destek verdiği aktarıldı.

Tasarının kanun olabilmesi için 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Öte yandan tasarıya tepki gösteren Ortak Arap Listesi milletvekili Yusuf Cebbarin, yaptığı yazılı açıklamada, bu tasarının uluslararası toplumun Doğu Kudüs'ün İsrail'e bağlanmasının meşru olmadığı yönündeki ittifakını dikkate almadığını belirtti.

Cebbarin, "Bu yasa, Filistin halkının bağımsızlık ve otorite hakkını çiğnemeye çalışan işgal kanunları dizisine ekleniyor. Bugün bu kanunun onaylanması Filistin halkıyla her türlü barışçıl diyalog imkanlarını yok etmek isteyen işgalci ve sömürgeci hükümetin yüzünü bir kez daha ortaya çıkarıyor." ifadelerine yer verdi.

Filistinliler, 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'ün başkent olacağı bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasını isterken, İsrail, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere bütün Kudüs'ün kendilerinin olduğunu ve öyle kalacağını savunuyor.

(AA/ID/ÖK)