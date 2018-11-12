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İsrail Ordusunun Gazze Şeridi\'nde Düzenlediği Saldırıda 7 Filistinli Şehit Oldu, 7 Filistinli Yaralandı

İSRAİL ORDUSU, DÜN AKŞAM GAZZE ŞERİDİ\'NDE YAŞANAN ÇATIŞMADA BİR ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi\'nde Düzenlediği Saldırıda 7 Filistinli Şehit Oldu, 7 Filistinli Yaralandı

İSRAİL ORDUSU, DÜN AKŞAM GAZZE ŞERİDİ\'NDE YAŞANAN ÇATIŞMADA BİR ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:45
İsrail Ordusunun Gazze Şeridi\'nde Düzenlediği Saldırıda 7 Filistinli Şehit Oldu, 7 Filistinli Yaralandı

İSRAİL ORDUSU, DÜN AKŞAM GAZZE ŞERİDİ\'NDE YAŞANAN ÇATIŞMADA BİR ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İSRAİL ORDUSU, GAZZE\'DEN SINIR ŞERİDİNDEKİ BELDELERE 10 ROKET ATILDIĞINI BUNLARDAN 2\'SİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU ŞEHİT SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Gazze, 12 Kasım 18 (.): İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi\'nde düzenlediği saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı. İsrail Ordusu, yaşanan çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus\'un doğu sınırına düzenlenen saldırıda 7 Filistinli\'nin şehit düştüğünü, 7\'sinin yaralandığını belirtti.

Kudra, şehit olan Filistinlilerin isimlerini, Nureddin Selame Bereke (37), Muhammed Macid Musa el-Karra (23), Alaeddin Muhammed Kuveydir (22), Mustafa Hasan Ebu Ude (21), Muhammed Atallah Musabbih (25), Ala Nasrullah Abdullah Fuseyfis (19) ve Ömer Naci Müslim Ebu Hatır (21) olarak açıkladı.

Kudra, ayrıca, sağlık bakanlığının tüm ekiplerinin teyakkuz haline getirildiğini kaydetti.

İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ 

Öte yandan, Gazze Şeridi\'nin güneyine dün akşam İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sırasında çıkan çatışmada 1 İsrail askeri öldürüldü. 

İsrail Ordusu\'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ordusu özel kuvvetlerininin Gazze Şeridi\'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdiği sırada yaşanan çatışmada bir İsrail askeri öldü, 1 asker ise hafif şekilde yaralandı." ifadelerine yer verildi. 

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise düzenlediği basın toplantısında, Gazze\'den İsrail\'e 10 roket atıldığının tespit edildiğini, roketlerden 2\'sinin Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Gazze tarafından ise atılan roketlerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu açıklama, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi\'nin güneyine yaptığı düzenlediği ve 7 Filistinlinin şehit olduğu saldırının ardından gerçekleşti.

Hamas\'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları olayın detayına ilgili daha önce yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze\'nin güneyindeki Han Yunus\'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke\'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi\'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

(AA/TUĞ/HA)

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