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İsrail Ordusu Gazze\'ye Hava Saldırısı Başlattı

İSRAİL ORDUSU, GAZZE\'DEN ATILAN ROKETLERDEN BİRİNİN BİR OTOBÜSE İSABET ETMESİNİN ARDINDAN BÖLGEYE HAVA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail Ordusu Gazze\'ye Hava Saldırısı Başlattı

İSRAİL ORDUSU, GAZZE\'DEN ATILAN ROKETLERDEN BİRİNİN BİR OTOBÜSE İSABET ETMESİNİN ARDINDAN BÖLGEYE HAVA SALDIRISI BAŞLATTI

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:54
İsrail Ordusu Gazze\'ye Hava Saldırısı Başlattı
İSRAİL ORDUSU, GAZZE\'DEN ATILAN ROKETLERDEN BİRİNİN BİR OTOBÜSE İSABET ETMESİNİN ARDINDAN BÖLGEYE HAVA SALDIRISI BAŞLATTI

Kudüs, 12 Kasım 18 (.): İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi\'nden İsrail tarafına atılan roketin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçaklarımız, Gazze\'de terör hedeflerini vuruyor." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze\'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.

Otobüsü hedef alan saldırının ne tür bir silahla yapıldığına ve hasara ilişkin açıklama yapılmazken, Gazze\'den İsrail tarafına 80 roket atıldığı, bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail basını ise Gazze\'den atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet ettiğini ve bir kişinin ağır şekilde yaralandığını aktardı.

Gazze\'de dün akşam İsrail askerinin sınırı geçerek Filistin tarafında düzenlediği saldırı sonucu gerginlik artmıştı.

Hamas\'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaşanan çatışmanın detayına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze\'nin güneyindeki Han Yunus\'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke\'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi\'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

Yaşanan çatışmada bir Kassam komutanının da aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli de yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü, bir askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.

(AA/ID/GÜL)
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