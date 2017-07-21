MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK İHLALLERİNE DEVAM EDEN İSRAİL, LÜBNAN'DA PROTESTO EDİLDİ

Beyrut, 21 Temmuz 17 : Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine devam eden İsrail, Lübnan'da protesto edildi.



Başkent Beyrut'un merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi'nde, cuma namazının ardından toplanan grup, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan attı.

Protesto sırasında yapılan konuşmalarda, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğu ve onu korumak için Müslümanların canlarını vermekten geri durmayacağı vurgulandı.

Lübnanlılar ve Filistinlilerin ortak düzenlediği protestoya katılan bazı gençlerin giymiş oldukları yelekte Türkçe "Kudüs Benim Emanetim" ifadesi dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Mescid-i Aksa ve İslam dünyası için yapılan dua ile protesto sona erdi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

(AA/AK/HÖ)