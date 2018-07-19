İsrail’in “yahudi Ulus Devleti” Yasasına Tepkiler

Ramalah/Ankara, 19 Temmuz 18 (.):Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Hamas, İsrail devletini, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlayan ve tüm Yahudilerin İsrail\'e dönme hakkı olduğunu vurgulayan "Yahudi ulus devlet" yasa tasarısının İsrail meclisi Knesset’te kabul edilmesini kınadı.Filistin tarafı, "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarını görmezden gelen yasaya tepki gösteriyor.FKÖ Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail\'in ırkçılığı kanunlaştırma, yasalarla kendini ırkçı ve ayrımcı bir sisteme dönüştürmede gayet başarılı olduğunu belirtti.FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de yaptığı açıklamada, İsrail meclisinde oylanan bu yasanın, Filistin varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.İsrail\'in, ABD\'nin desteğiyle hareket ederek, ötekileştirme, reddetme ve görmezden gelme tutumunu sürdürdüğünün altını çizen Aşravi, gerçek toprak sahiplerini göç ettirmeyi hedefleyen bu yasayı tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi.Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da yayımladığı açıklamada, bu yasayla Filistin halkının, kendi topraklarındaki tarihi hakkının, mal varlıklarının ve kaynaklarının hedef alındığına işaret etti.ANKARA DA SERT TEPKİ GÖSTERDİTürk Dışişleri Bakanlığı da, İsrail meclisinde bugün onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına tepki gösterdi. Bakanlık, "İsrail Parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasının evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını" bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Parlamentosunda bugün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." ifadesine yer verildi.Muhalefetin karşı çıktığı yasa tasarısına ilişkin oylama sabah erken saatlerde yapılarak, 55 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.ARAPÇA ARTIK İSRAİL’İN RESMİ DİLİ OLMAYACAKİsrail\'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki "temel kanunlarının" içine girecek olan yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları yasayla hükme bağlayacak yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır, hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail\'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail\'in başkenti Kudüs\'tür."Yasada yer alan bir diğer madde olan "Tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir." hükmünün ise diğer maddelerle çeliştiği, göstermelik olduğu belirtiliyor ve uygulamada bir anlam ifade etmeyeceği kaydediliyor. Yasada ayrıca, "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

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