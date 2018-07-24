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İsrail\'in Vurduğu Savaş Uçağının Suriye Hava Sahasında Olduğu İddia Edildi

Ankara, 24 Temmuz 18 : Beşşar Esed rejimi, İsrail\'in vurduğunu duyurduğu savaş uçağının Suriye sahasında hedef alındığını iddia etti.

İsrail\'in Vurduğu Savaş Uçağının Suriye Hava Sahasında Olduğu İddia Edildi

Ankara, 24 Temmuz 18 : Beşşar Esed rejimi, İsrail\'in vurduğunu duyurduğu savaş uçağının Suriye sahasında hedef alındığını iddia etti.

24 Temmuz 2018 Salı 15:31
İsrail\'in Vurduğu Savaş Uçağının Suriye Hava Sahasında Olduğu İddia Edildi
Ankara, 24 Temmuz 18 : Beşşar Esed rejimi, İsrail\'in vurduğunu duyurduğu savaş uçağının Suriye sahasında hedef alındığını iddia etti.
Esed rejiminin haber ajansı SANA\'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, rejim uçağının İsrail hava sahasını ihlal etmediği, Suriye hava sahasında hedef alındığı ileri sürüldü.
Haberde, "İsrail, Yermük Vadisi çevresindeki (Dera ilindeki) Sayda bölgesinde silahlı grupları Suriye hava sahası içerisinde bombalayan bir savaş uçağımızı hedef alarak, silahlı teröristlere verdiği desteği kanıtlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İsrail ordusu sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, rejime ait bir savaş uçağının İsrail hava sahasını yaklaşık 2 kilometre ihlal etmesi üzerine sınırdaki İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girerek uçağın vurulduğu belirtilmişti.
İsrail\'in yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail\'in vurduğu uçak Suriye topraklarına düştü.
(AA/AK/ŞEB)

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