Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa'da intihar
GAZİMAĞUSA'DA İNTİHAR
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
Motosiklet kazası
MOTOSİKLET KAZASI
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da intihar
Kapat

İsrail\'in Saldırılarında Filistinli Bir Çocuk Şehit Oldu

Gazze, 13 Mayıs 18 (.): Gazze Şeridi sınırında düzenlenen

İsrail\'in Saldırılarında Filistinli Bir Çocuk Şehit Oldu

Gazze, 13 Mayıs 18 (.): Gazze Şeridi sınırında düzenlenen

13 Mayıs 2018 Pazar 07:21
İsrail\'in Saldırılarında Filistinli Bir Çocuk Şehit Oldu
Gazze, 13 Mayıs 18 (.): Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan ve İsrail askerlerince açılan ateşte yaralanan Filistinli Cemal Abdurrahman Affane\'nin (15) hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze\'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze\'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında dün İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından yaralanan Cemal Abdurrahman Affane\'nin (15) bugün şehit olduğunu ifade etti.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ 

Filistinliler, Toprak Günü\'nün 42\'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi\'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. 
İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 
Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50\'den fazla Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 8 bin Filistinli yaralandı.
(AA/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore Nükleer Deneme Sahasını Boşaltacak
Kuzey Kore Nükleer Deneme Sahasını Boşaltacak
Abd’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Kararı 46 Ülkede Protesto Edilecek
Abd’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Kararı 46 Ülkede Protesto Edilecek
Abd'de
Abd'de "silah Paylaşım Programı" Standı Açıldı
Abd’den Irak Seçimleri Açıklaması
Abd’den Irak Seçimleri Açıklaması
Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrail Kazandı
Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrail Kazandı
Paris'te Yayalara Bıçaklı Saldırı
Paris'te Yayalara Bıçaklı Saldırı
Trump’tan Kuzey Kore’nin Nükleer Test Sahasını Boşaltma Kararına Övgü
Trump’tan Kuzey Kore’nin Nükleer Test Sahasını Boşaltma Kararına Övgü
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısı
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısı
İdlib'de Patlama: 12 Ölü
İdlib'de Patlama: 12 Ölü
Yunanistan Kupası'nda Gergin Final
Yunanistan Kupası'nda Gergin Final

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim