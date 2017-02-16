'israil'in Kudüs'teki İhlalleri Daha Önce Benzeri Görülmemiş Şekilde Arttı'

Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, İsrail’in Kudüs’teki ihlallerinin daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde arttığını ve saldırılarının her yönden sürdüğünü söyledi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ’NE BAĞLI KUDÜS İŞLERİ BAKANI EL HÜSEYNİ:“İSRAİL’İN MESCİD-İ AKSA’YA BASKINLARI, YIKIM FAALİYETLERİ, YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ İNŞA ÇALIŞMALARI, KUDÜS’TEKİ FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE EL KOYMA VE EZANI YASAKLAMA GİBİ RADİKAL KARARLARI HER GÜN ARTARAK DEVAM EDİYOR”

“BASKINLAR VE YAHUDİLERİN MESCİD-İ AKSA’DA DİNİ AYİN DÜZENLEME EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR. İSRAİL ASKERLERİNİN HAREM-İ ŞERİF’İN GÖREVLİLERİNE VE NAMAZ KILANLARA YÖNELİK SALDIRI VE AKSA’DAN UZAKLAŞTIRMA FAALİYETLERİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR”

Kudüs, 16 Şubat 17 (.): Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, İsrail’in Kudüs’teki ihlallerinin daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde arttığını ve saldırılarının her yönden sürdüğünü söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Berid beldesindeki ofisinde Filistinli gazetecilere açıklamalarda bulunan Hüseyni, “İsrail’in Mescid-i Aksa’ya baskınları, yıkım faaliyetleri, Yahudi yerleşim birimi inşa çalışmaları, Kudüs’teki Filistinlilerin evlerine el koyma ve ezanı yasaklama gibi radikal kararları her gün artarak devam ediyor.” dedi.

Hüseyni, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunun altını çizerek, “Durum zor, ancak bununla mücadele etmek zorundayız. Buna karşı durmaya devam edeceğiz ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Zira Kudüs Filistin Devleti’nin başkentidir.” diye konuştu.

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına dikkati çeken Hüseyni, “Baskınlar ve Yahudilerin Mescid-i Aksa’da dini ayin düzenleme eylemleri devam ediyor. İsrail askerlerinin Harem-i Şerif’in görevlilerine ve namaz kılanlara yönelik saldırı ve Aksa’dan uzaklaştırma faaliyetleri gün geçtikçe artıyor.” ifadelerini kullandı.

Hüseyni, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın imar çalışmalarını engellemeye devam ettiğini de söyleyerek, Arap ve İslam aleminin İsrail’e karşı yeterli derecede tepki göstermemesinden yakındı.

İsrail’in Kudüslü Filistinlilerin evlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığına da değinen Hüseyni, “İsrail çetin bir savaş yürütüyor, kentteki projelerini gerçekleştirme konusunda çok büyük imkanlar ortaya koyuyor. Buna karşın Filistin’in mücadele gücü çok düşük.” diye konuştu.

(AA/ID/ÖK)